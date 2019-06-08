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Сборная России отправила девять мячей в ворота Сан-Марино

вчера, 20:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Сборная России со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино в матче  3-го тура отбора на Евро-2020.

Саранск, стадион Мордовия Арена

Россия - Сан-Марино 9:0 (4:0)
Голы: Чеволи 25 (автогол), Дзюба 31 (пенальти), Кудряшов 36, Чеволи 41 (автогол), Дзюба 73, Дзюба 76, Смолов 77, Смолов 83, Дзюба 88

Нереализованный пенальти: Дзюба 76

Россия: Гильерме, Кудряшов, Семёнов, Джикия, Марио Фернандес, Оздоев, Зобнин (Баринов 73), Алексей Миранчук (Ионов 61), Антон Миранчук (Смолов 60), Головин, Дзюба
Главный тренер: Черчесов Станислав.

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци (Чензони 51), Витаиоли, Чеволи, Грандони, Муларони, Витаиоли, Ринальди (Томассини 56), Баттистини, Энрико Голинуччи, Алессандро Голинуччи (Лунадеи 64)
Главный тренер: Варрелла Франко.

Предупреждения: Ринальди 11, Муларони 17

Судья: Аль Хаким Мохаммед.

Напомним, что вчера сборная Украины отгрузила пять безответных мячей в ворота Сербии.

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Все комментарии
Boxert
Boxert
   51 / 791
сегодня в 04:39
Позорный футбол с крупным счетом.
SPRX
SPRX
сегодня в 02:16
Откуда восторги?
Сколько сами забили-то и как?
А НЕ ЗАБИЛИ СКОЛЬКО, а сколько СЛУЧАЙНЫХ?

Ну херня же, скажите хоть честно!
Как был 77футбол, так и остался, и уж Сан-Марино точно не показатель!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 791
сегодня в 01:30
Самая забивная сборная из 55-ти участников отборов.....
Дзюба - "забивака"...

Гильерме - цемент...стена....)))
2 матча - 13:0......
скоро третий...))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Мистер Галактикус
   202 / 791
сегодня в 00:38
Дурень думкою богатие )))
Точно, я всегда знал, что ты- парень самокритичный.....
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Napoleon Bonapart
   197 / 791
сегодня в 00:36
Я думаю, тебя бомбит больше после победы России. И не надо казаться большим другом русского народа, тебе это не идёт, да никто и не поверит.....
Дурень думкою богатие )))
goalaktika
goalaktika
   266 / 791
сегодня в 00:35
Получилось против пехоты запустили ракеты
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Мистер Галактикус
   202 / 791
сегодня в 00:29
Шо? До сих пор бомбит от вчерашней победы сборной Украины?)) Мы нашей донецкой компашкой пол ночи отмечали) а мнение всяких сепаров на *** вертели)) Россию же с победой, молодцы или ты думаешь я желаю им только одних провалов?) Неа, я не ты.
Я думаю, тебя бомбит больше после победы России. И не надо казаться большим другом русского народа, тебе это не идёт, да никто и не поверит.....
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 791
сегодня в 00:29
тренер на горе в Сан-Марино с утра по хатам прошелся, кто дома был того и повез в футбол играть.

что-то типа:
- Эй, Элио, дорогой, в футбол сегодня едем играть?
- Ой не, неделю бухал, еле ноги волочу
- Ну давай собирайся, постоишь на воротах тогда!
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Napoleon Bonapart
   197 / 791
сегодня в 00:21
Я написал тебе то, что всегда, тока перчику добавил..... Да ты не боись, мнение о тебе, я не поменял. А пока, порадуйся за Россию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шо? До сих пор бомбит от вчерашней победы сборной Украины?)) Мы нашей донецкой компашкой пол ночи отмечали) а мнение всяких сепаров на *** вертели))
Россию же с победой, молодцы или ты думаешь я желаю им только одних провалов?) Неа, я не ты.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   23 / 791
сегодня в 00:13
Нужно менять во всех атласах название нашего соперника на Сан-спартак
Эльшан А
Эльшан А
   320 / 791
вчера в 23:46
а сколько бы могли забить Сербии ???????????????
alfranza
alfranza
вчера в 23:43
Дзю еще не офигел от голов?!
амурец
амурец
   62 / 791
вчера в 23:41
Ну что же молодцы
abrek123
abrek123
   701 / 791
вчера в 23:34
ппц и минуты не прошло кипр опять пропустил 2-1 побеждают шотландцы)
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   602 / 791
вчера в 23:33
Вот кто сегодня герой так это вратарь сан маринцев Бенедектин если не ошибаюсь,сколько ударов отразил и пенальти почти отбил Дзюбы,вот его жалко и сказать надо ему молодец
abrek123
abrek123
   701 / 791
вчера в 23:32
от блин кипр сравнял счет..
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Мистер Галактикус
   202 / 791
вчера в 23:23
А что там такого бонапарт мне написал, что его комент удалили, а самого забанили?))))
Я написал тебе то, что всегда, тока перчику добавил..... Да ты не боись, мнение о тебе, я не поменял. А пока, порадуйся за Россию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
abrek123
abrek123
   701 / 791
вчера в 23:13
Шотландцы дерут Кипр прям как пацанов возят, не ясно как шотландцы с такой игрой проиграли Казахстану разгромно 3-0,а мы обыграли Казахстан 4-0)))Походу мы выйдем с группы с такими соперниками))))
Расул Манаев
Расул Манаев ответил parallels
вчера в 23:05
У самого две ошибки найди. Не суди и не.....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   52 / 791
вчера в 23:00
Поздравляю сборную России с великолепной победой

Головин Утер нос всем мясным клоунам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 791
вчера в 22:59
Собственно, матчи с этой сборной отбросятся, если она пятое место не выцепит. Так что можно хоть двузначно забивать...
mihaluch
mihaluch
   36 / 791
вчера в 22:22
Так и должно было быть.
Гавроша
Гавроша
   171 / 791
вчера в 22:21
Это сан-марино надолго запомнит Дзюбу - вот что значит Зенитовец!
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Т34
   195 / 791
вчера в 22:15
а Семёнов??? 2 раза отдал пас и 2 раза жёстко обрезался, где мог привезти в свои ворота если бы была норм команда
Дзюба то норм, хоть старался
Petergoff
Petergoff
   566 / 791
вчера в 22:02
Неинтересно. Просто избиение младенца.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   197 / 791
вчера в 21:59
А что там такого бонапарт мне написал, что его комент удалили, а самого забанили?))))
dino-hsv
dino-hsv
   83 / 791
вчера в 21:52
    makkie
    makkie ответил 25процентный клоун
       13 / 791
    вчера в 21:49
    жаль что спартаковцев в атаке нет,это нонсенс
    Бакаева надо подтягивать, он уже в сборной.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил lexazenit_89
       11 / 791
    вчера в 21:48
    ЭТО БЫЛА СЛАВНАЯ ОХОТА АРТЕМА ДЗЮБЫ!!!!!!
    Это была бездарнейшая "охота" А. Дзюбы!!! Угробил более двух десятков моментов!!!
    Другие команды так разгуляться ему не дадут, бережнее надо к моментам относится!!!
    Худший игрок сегодня - это Дзюба!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил makkie
       7 / 791
    вчера в 21:47
    жаль что спартаковцев в атаке нет,это нонсенс
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