Сборная России отправила девять мячей в ворота Сан-Марино

Сборная России со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино в матче 3-го тура отбора на Евро-2020.
Саранск, стадион Мордовия Арена
Россия - Сан-Марино 9:0 (4:0)
Голы: Чеволи 25 (автогол), Дзюба 31 (пенальти), Кудряшов 36, Чеволи 41 (автогол), Дзюба 73, Дзюба 76, Смолов 77, Смолов 83, Дзюба 88
Нереализованный пенальти: Дзюба 76
Россия: Гильерме, Кудряшов, Семёнов, Джикия, Марио Фернандес, Оздоев, Зобнин (Баринов 73), Алексей Миранчук (Ионов 61), Антон Миранчук (Смолов 60), Головин, Дзюба
Главный тренер: Черчесов Станислав.
Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци (Чензони 51), Витаиоли, Чеволи, Грандони, Муларони, Витаиоли, Ринальди (Томассини 56), Баттистини, Энрико Голинуччи, Алессандро Голинуччи (Лунадеи 64)
Главный тренер: Варрелла Франко.
Предупреждения: Ринальди 11, Муларони 17
Судья: Аль Хаким Мохаммед.
Напомним, что вчера сборная Украины отгрузила пять безответных мячей в ворота Сербии.
Сколько сами забили-то и как?
А НЕ ЗАБИЛИ СКОЛЬКО, а сколько СЛУЧАЙНЫХ?
Ну херня же, скажите хоть честно!
Как был 77футбол, так и остался, и уж Сан-Марино точно не показатель!
Сколько сами забили-то и как?
А НЕ ЗАБИЛИ СКОЛЬКО, а сколько СЛУЧАЙНЫХ?
Ну херня же, скажите хоть честно!
Как был 77футбол, так и остался, и уж Сан-Марино точно не показатель!
Дзюба - "забивака"...
Гильерме - цемент...стена....)))
2 матча - 13:0......
скоро третий...))
Дзюба - "забивака"...
Гильерме - цемент...стена....)))
2 матча - 13:0......
скоро третий...))
что-то типа:
- Эй, Элио, дорогой, в футбол сегодня едем играть?
- Ой не, неделю бухал, еле ноги волочу
- Ну давай собирайся, постоишь на воротах тогда!
что-то типа:
- Эй, Элио, дорогой, в футбол сегодня едем играть?
- Ой не, неделю бухал, еле ноги волочу
- Ну давай собирайся, постоишь на воротах тогда!
Россию же с победой, молодцы или ты думаешь я желаю им только одних провалов?) Неа, я не ты.
Россию же с победой, молодцы или ты думаешь я желаю им только одних провалов?) Неа, я не ты.
Головин Утер нос всем мясным клоунам
Головин Утер нос всем мясным клоунам
Дзюба то норм, хоть старался
Дзюба то норм, хоть старался
Другие команды так разгуляться ему не дадут, бережнее надо к моментам относится!!!
Худший игрок сегодня - это Дзюба!!!
Другие команды так разгуляться ему не дадут, бережнее надо к моментам относится!!!
Худший игрок сегодня - это Дзюба!!!