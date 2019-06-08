Сборная России отправила девять мячей в ворота Сан-Марино

вчера, 20:54

Сборная России со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино в матче 3-го тура отбора на Евро-2020.

Саранск, стадион Мордовия Арена

Россия - Сан-Марино 9:0 (4:0)

Голы: Чеволи 25 (автогол), Дзюба 31 (пенальти), Кудряшов 36, Чеволи 41 (автогол), Дзюба 73, Дзюба 76, Смолов 77, Смолов 83, Дзюба 88

Нереализованный пенальти: Дзюба 76

Россия: Гильерме, Кудряшов, Семёнов, Джикия, Марио Фернандес, Оздоев, Зобнин (Баринов 73), Алексей Миранчук (Ионов 61), Антон Миранчук (Смолов 60), Головин, Дзюба

Главный тренер: Черчесов Станислав.

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци (Чензони 51), Витаиоли, Чеволи, Грандони, Муларони, Витаиоли, Ринальди (Томассини 56), Баттистини, Энрико Голинуччи, Алессандро Голинуччи (Лунадеи 64)

Главный тренер: Варрелла Франко.

Предупреждения: Ринальди 11, Муларони 17

Судья: Аль Хаким Мохаммед.

Напомним, что вчера сборная Украины отгрузила пять безответных мячей в ворота Сербии.