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Германия на выезде обыграла Беларусь

вчера, 23:35
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь0 : 2Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная Германии одолела Беларусь в 3-м туре отборочного этапа Евро-2020.

Подопечные Йоахима Лёва провели только второй свой поединок в турнире и набрали 6 очков. Лидером группы С является Северная Ирландия. Беларусь пока не набрала ни одного очка и замыкает группу.

Борисов, стадион «Борисов-Арена»

Беларусь - Германия 0:2 (0:1)
Голы: Сане 13, Ройс 62

Беларусь: Гутор, Шитов, Наумов, Мартынович, Поляков, Громыко (Корзун 57), Драгун, Ковалев (Гордейчук 69), Маевский, Володько, Лаптев (Скавыш 62)
Главный тренер: Криушенко Игорь.

Германия: Нойер, Зюле, Та, Гинтер, Клостерманн, Киммих, Гюндоган (Горецка 81), Шульц, Сане, Ройс (Брандт 76), Гнабри (Дракслер 71)
Главный тренер: Лёв Йоахим.

Предупреждения: Шитов 77, Корзун 90+4

Судья: Йованович Срджан.

В другом матче дня сборная Хорватии обыграла Уэльс.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   130 / 791
сегодня в 03:05
Та, гюндоган не место в сборной, и сане если и дальше будет жадничить ,и затягивать, то ему не место в сборной, так же как и леву, ибо слишком слабый матч, как и на ЧМ и ЛН.
Павел Амурский
Павел Амурский
   31 / 791
сегодня в 01:15
Жаль белорусов.
Kresi frok
Kresi frok
   280 / 791
вчера в 23:54
Бульбаши должны были зацепиться за ничейку с середняком, увы - не получилось.
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