Германия на выезде обыграла Беларусь

вчера, 23:35

Сборная Германии одолела Беларусь в 3-м туре отборочного этапа Евро-2020.

Подопечные Йоахима Лёва провели только второй свой поединок в турнире и набрали 6 очков. Лидером группы С является Северная Ирландия. Беларусь пока не набрала ни одного очка и замыкает группу.

Борисов, стадион «Борисов-Арена»

Беларусь - Германия 0:2 (0:1)

Голы: Сане 13, Ройс 62

Беларусь: Гутор, Шитов, Наумов, Мартынович, Поляков, Громыко (Корзун 57), Драгун, Ковалев (Гордейчук 69), Маевский, Володько, Лаптев (Скавыш 62)

Главный тренер: Криушенко Игорь.

Германия: Нойер, Зюле, Та, Гинтер, Клостерманн, Киммих, Гюндоган (Горецка 81), Шульц, Сане, Ройс (Брандт 76), Гнабри (Дракслер 71)

Главный тренер: Лёв Йоахим.

Предупреждения: Шитов 77, Корзун 90+4

Судья: Йованович Срджан.

В другом матче дня сборная Хорватии обыграла Уэльс.