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Сборная Франции неожиданно оступилась в Турции

вчера, 23:38
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция2 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Франции потерпела поражение от Турции в выездном матче 3-го тура отборочного этапа Евро-2020.

Турки стали единоличным лидером группы H с максимумом очков, «трехцветные» опустились на вторую строчку.

Конья, стадион «Конья»

Турция - Франция 2:0 (2:0)
Голы: Айхан 30, Юндер 40

Турция: Гюнок, Челик, Айхан, Демираль, Али Калдырым, Текдемир, Токез (Омюр 90, Юндер (Язичи 85), Кахвечи (Туфан 80), Караман, Йилмаз
Главный тренер: Гюнеш Шенол.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Динь (Менди 46), Сиссоко, Матюиди (Коман 46), Погба, Мбаппе, Жиру (Бен-Йеддер 72), Гризманн
Главный тренер: Дешам Дидье.

Предупреждения: Текдемир 39, Умтити 45+2, Демираль 45+2, Коман 86

Судья: Скомина Дамир.

В параллельном матче Германия обыграла Беларусь.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
   158 / 791
сегодня в 03:39
А я на них поставил. Все таки чемпионы.
feris1
feris1
   157 / 791
сегодня в 02:40
Лягушатники позорники.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 791
сегодня в 02:00
Такой унылой Франции я уже давно не видел.
АС35
АС35 ответил Ruslik1982
   128 / 791
сегодня в 01:03
и Вальверде тащит это бревно Гризмана в Барселону, за сумасшедшие деньги
бревно тащит бревно
АС35
АС35
   128 / 791
сегодня в 01:01
показали турки, кто в доме хозяин)
XL-965
XL-965
сегодня в 00:40
Помогите мне найти Гризмана и Мбаппе
Самедов Агил
Самедов Агил
   511 / 791
сегодня в 00:03
Все по делу, Турция дома играет здорова! А Французы....не я таких французов не знаю...
Самедов Агил
Самедов Агил
   511 / 791
сегодня в 00:02
Все по делу, Турция дома играет здорова! А Французы....не я таких французов не знаю...
tolctoy
tolctoy
   339 / 791
сегодня в 00:02
Турки всего два мяча чемпионам мира заковыряли,вот наши, это да,9 мячей великой сборной сан марино забили.Учитесь турки.
kanuni
kanuni
   363 / 791
вчера в 23:59
Неожиданно?Турки дома кошмар для любой сборной.
Даже в этом конкретном матче у французов не было шансов,0 ударов в створ против 6 у хозяев.
С победой Турция,покажите класс как на ЧМ-2002 и Евро-2008,вперёд!!!!
allemz
allemz
   78 / 791
вчера в 23:53
В обороне одни днища играют, а физрук Дешам пусть дальше продолжает игнорить Ляпорта.
beefs
beefs
   87 / 791
вчера в 23:53
удивили....
Kresi frok
Kresi frok
   280 / 791
вчера в 23:52
Турция нагнула французов, потому что я скоро поеду к ним отдыхать, ведь я должен ими гордиться.
Artuom
Artuom
   38 / 791
вчера в 23:46
Совершенно французы не старались... Варан, Погба и тройка нападения через не хочу играли...

Казалось бы - выпусти не основных и пацанчики возможно будут стараться чтобы себя показать... Но нет, Дешам всегда только основу ставит, с небольшими вариациями...
MRHM-1988
MRHM-1988
   721 / 791
вчера в 23:46
Молодцы турки !
Шишанутый
Шишанутый
   26 / 791
вчера в 23:46
Великолепный матч Турций. Полностью переиграли чемпеонов Мира.. Повезали распиареных Мабпе с Гризманом по рукам и ногам. С победой Турция!!!
John_Wick
John_Wick
   119 / 791
вчера в 23:45
Мбаппе ни о чем..
RMUKMU
RMUKMU
   134 / 791
вчера в 23:43
Такое бывает когда тело вроде бы на поле, а голова уже в отпуске.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 791
вчера в 23:42
жаль нам не достались лазурные,зюба покер бы положил
Ravshan878
Ravshan878
   24 / 791
вчера в 23:41
Все по делу. Турки победили. 👍.
МОЛОДЦЫ .
Морозовский
Морозовский
   2 / 791
вчера в 23:41
Где там она оступилась? У французов не было шансов!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   17 / 791
вчера в 23:40
Стадион скушал французов. У Турции хорошая сборная. Видна рука тренера.
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 791
вчера в 23:40
и Вальверде тащит это бревно Гризмана в Барселону, за сумасшедшие деньги
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