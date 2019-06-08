Сборная Франции неожиданно оступилась в Турции

Сборная Франции потерпела поражение от Турции в выездном матче 3-го тура отборочного этапа Евро-2020.
Турки стали единоличным лидером группы H с максимумом очков, «трехцветные» опустились на вторую строчку.
Конья, стадион «Конья»
Турция - Франция 2:0 (2:0)
Голы: Айхан 30, Юндер 40
Турция: Гюнок, Челик, Айхан, Демираль, Али Калдырым, Текдемир, Токез (Омюр 90, Юндер (Язичи 85), Кахвечи (Туфан 80), Караман, Йилмаз
Главный тренер: Гюнеш Шенол.
Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Динь (Менди 46), Сиссоко, Матюиди (Коман 46), Погба, Мбаппе, Жиру (Бен-Йеддер 72), Гризманн
Главный тренер: Дешам Дидье.
Предупреждения: Текдемир 39, Умтити 45+2, Демираль 45+2, Коман 86
Судья: Скомина Дамир.
В параллельном матче Германия обыграла Беларусь.
Даже в этом конкретном матче у французов не было шансов,0 ударов в створ против 6 у хозяев.
С победой Турция,покажите класс как на ЧМ-2002 и Евро-2008,вперёд!!!!
Даже в этом конкретном матче у французов не было шансов,0 ударов в створ против 6 у хозяев.
С победой Турция,покажите класс как на ЧМ-2002 и Евро-2008,вперёд!!!!
Казалось бы - выпусти не основных и пацанчики возможно будут стараться чтобы себя показать... Но нет, Дешам всегда только основу ставит, с небольшими вариациями...
Казалось бы - выпусти не основных и пацанчики возможно будут стараться чтобы себя показать... Но нет, Дешам всегда только основу ставит, с небольшими вариациями...
МОЛОДЦЫ .
МОЛОДЦЫ .