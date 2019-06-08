Бельгия обыграла сборную Казахстана

Сборная Бельгии одержала победу над командой Казахстана в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Брюссель, стадион Король Бодуэн
Бельгия - Казахстан 3:0 (2:0)
Голы: Мертенс 11, Кастань 14, Лукаку 50
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани (Вермален 78), Вертонген, Кастань, Витсель, Де Брюйне (Тилеманс 68), Азар, Мертенс, Лукаку (Батшуайи 72), Азар
Главный тренер: Мартинес Роберто.
Казахстан: Непогодов, Марочкин, Малый, Ерланов, Бейсебеков, Жуков, Куат (Тагыберген 78), Федин (Аимбетов 66), Перцух, Вороговский, Жангылышбай (Исламхан 46)
Главный тренер: Билек Михал.
Предупреждения: Бейсебеков 37, Куат 45+2, Вороговский 76
В параллельном матче Италия разгромила Грецию.