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Бельгия обыграла сборную Казахстана

вчера, 23:42
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Сборная Бельгии одержала победу над командой Казахстана в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Брюссель, стадион Король Бодуэн

Бельгия - Казахстан 3:0 (2:0)
Голы: Мертенс 11, Кастань 14, Лукаку 50

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани (Вермален 78), Вертонген, Кастань, Витсель, Де Брюйне (Тилеманс 68), Азар, Мертенс, Лукаку (Батшуайи 72), Азар
Главный тренер: Мартинес Роберто.

Казахстан: Непогодов, Марочкин, Малый, Ерланов, Бейсебеков, Жуков, Куат (Тагыберген 78), Федин (Аимбетов 66), Перцух, Вороговский, Жангылышбай (Исламхан 46)
Главный тренер: Билек Михал.

Предупреждения: Бейсебеков 37, Куат 45+2, Вороговский 76

В параллельном матче Италия разгромила Грецию.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 791
сегодня в 03:17
Как то скромненько они, да еще у себя дома...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   46 / 791
сегодня в 02:07
А он из львова поклонник спарака.
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин ответил Kresi frok
   257 / 791
сегодня в 01:28
Даже расися 4 положила, Бельгийцам нужно побольше тренироваться, а не пить пиво и курить кальяны, как те, кто по 4 сует в ворота казахов гыгы)
а почему ты оскорбляешь россию, если сам (наверно) житель краснодара? я не предъявляю претензий, мне просто интересно.
Kresi frok
Kresi frok
   280 / 791
вчера в 23:59
Даже расися 4 положила, Бельгийцам нужно побольше тренироваться, а не пить пиво и курить кальяны, как те, кто по 4 сует в ворота казахов гыгы)
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