Погба дал согласие на возвращение в «Ювентус»

сегодня, 13:13

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» дал согласие на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

Однако туринскому клубу необходимо продать некоторых футболистов, чтобы позволить себе трансфер француза.

Сообщается, что клуб могут покинуть Марио Манджукич, Маттиа Перин, Хуан Куадрадо, Дуглас Коста и Жоау Канселу. По последнему у «Юве» уже есть предложение от «Манчестер Сити».