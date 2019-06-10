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Погба дал согласие на возвращение в «Ювентус»

сегодня, 13:13

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал согласие на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

Однако туринскому клубу необходимо продать некоторых футболистов, чтобы позволить себе трансфер француза.

Сообщается, что клуб могут покинуть Марио Манджукич, Маттиа Перин, Хуан Куадрадо, Дуглас Коста и Жоау Канселу. По последнему у «Юве» уже есть предложение от «Манчестер Сити».

Напомним, что Погба перешел из «Ювентуса» в МЮ в 2016 году за 105 млн евро, став на тот момент самым дорогим игроком в истории.

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Все комментарии
112910415
112910415
   84 / 748
сегодня в 18:34
нелепые, по виду, перемещения
ЮЗИК
ЮЗИК
   207 / 748
сегодня в 18:21
Юве превращается в мусорку
cska plus
cska plus
   32 / 748
сегодня в 18:17
В итоге получится так, что зулус окажется никому не нужен и закончит карьеру в каком-нибудь пердиве.
Novograd
Novograd
   538 / 748
сегодня в 18:10
ну и зачем он там нуженн
Incredulous
Incredulous
   159 / 748
сегодня в 18:00
Новость, которой больше рады болельщики МЮ и Реала, нежели Ювентуса.
Garrincha58
Garrincha58
   213 / 748
сегодня в 16:47
если перейдёт то Юве больше ничего не выиграет особенно в Европе
la_masia
la_masia ответил 3ton
   53 / 748
сегодня в 16:13
Ага
Санчо Панса
Санчо Панса
   74 / 748
сегодня в 15:39
И все эти расставания ради одного Погба? Как бы Ювентус не получил кота в мешке, вот честно.
sir_Alex
sir_Alex
   41 / 748
сегодня в 15:17
Наконец-то!!!
drug01
drug01
   100 / 748
сегодня в 14:59
Этот игрок уже не готов играть успешно в этой стране!
BagioR
BagioR
   262 / 748
сегодня в 14:59
3 он нам?
Что там с тренером? Уже понедельник
3ton
3ton ответил la_masia
   268 / 748
сегодня в 14:50
У Погба мышцы есть ?
Ruslik1982
Ruslik1982
   49 / 748
сегодня в 14:48
он же уже в ПСЖ перешел
Bavaria_N
Bavaria_N
   565 / 748
сегодня в 14:37
даговорнякам с италии тяжело будет купить крашенного у денежного мешка
STVA 1
STVA 1 ответил la_masia
   39 / 748
сегодня в 14:21
Точно , про Рона я забыл )))
yudin_duda
yudin_duda
   400 / 748
сегодня в 14:19
Шикарная новость, пусть аалит
kolpankolpan
kolpankolpan
   298 / 748
сегодня в 13:53
Капризный ленивый негр не желает даже 10 метров с мячом пробежать.Давеча наблюдал за малой движухой французской черной стаи разбавленной тремя четырьмя снежками.Присказка больше трех не собираться скоро будет главнейшей у де шампье .
la_masia
la_masia ответил STVA 1
   53 / 748
сегодня в 13:41
Если купят, будет два павлина в ювентусе. Один будет мышцами хвастаться, другой прическами
kotmyshka
kotmyshka
   92 / 748
сегодня в 13:40
распродажа
Sully
Sully
   45 / 748
сегодня в 13:34
года 2 в Юве поиграет и обратно в МЮ.
Left Boy
Left Boy
   130 / 748
сегодня в 13:29
Так и будет туда-сюда возвращаться
АС35
АС35
   54 / 748
сегодня в 13:28
Возвращение блудного сына.
Тага Дага
Тага Дага
   177 / 748
сегодня в 13:18
Лучше поменять на петуха...она же хотела вернуться в Манчестер. ...
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   108 / 748
сегодня в 13:16
Будем надеется что это правда , главное подальше от Реала
STVA 1
STVA 1
   39 / 748
сегодня в 13:15
Столько продать , чтобы купить одного напышенного павлина , который по настроению играет .
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