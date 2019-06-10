Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал согласие на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Однако туринскому клубу необходимо продать некоторых футболистов, чтобы позволить себе трансфер француза.
Сообщается, что клуб могут покинуть Марио Манджукич, Маттиа Перин, Хуан Куадрадо, Дуглас Коста и Жоау Канселу. По последнему у «Юве» уже есть предложение от «Манчестер Сити».
Напомним, что Погба перешел из «Ювентуса» в МЮ в 2016 году за 105 млн евро, став на тот момент самым дорогим игроком в истории.
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