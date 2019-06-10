Гризманн: ПСЖ вместо «Барселоны»

вчера, 09:20

Кажется, все поторопились, отправив Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону». «Соккер.ру» - о другом варианте для француза.

Трансфер Гризманна в «Барселону» казался решением настолько очевидным, что мало кто сомневался в грядущей сделке, когда Антуан во всеуслышание заявил об уходе из «Атлетико». Однако, очевидно, что форвард поторопился с этим заявлением, которое огорошило фанатов «матрасников», а также удивило президента Энрике Сересо:

Я зол и разочарован. Антуана ждало блестящее будущее в «Атлетико» с победами и титулами. Проблема в том, что у человека может быть другое мнение, и Антуан подумал, что ему лучше уехать в другой клуб. Мы уважаем его решение и будем его поддерживать. Желаем ему удачи в дальнейшем. Уйдет один игрок - придут другие. Где Гризманн продолжит карьеру? У меня нет ни малейшего представления. Он перейдет туда, куда захочет.

Досаду Сересо можно понять, если вспомнить, какие деньги вливал «Атлетико» в Гризманна. Антуан был главной ставкой «матрасников» наряду с Диего Симеоне. С другой стороны, француз не стал никого обманывать и раскрывать все карты и намерения в самый последний момент. Он дал «Атлетико» много времени, чтобы подыскать замену, хотя сделать это, конечно, будет тяжело. Но в то же время своим заявлением Гризманн загнал себя в тупик.

Видимо, в момент, когда все это произносилось, он был уверен, что «Барселона» без проблем заплатит требуемые 120 миллионов евро отступных и подпишет с ним контракт. Говорят, что Гризманн ради игры в Каталонии согласился пойти на понижение зарплаты на 6 миллионов евро в год – до 17 миллионов евро, что тоже очень много.

Однако мы прекрасно понимаем, как работает «Барселона», которая при первой же возможности заранее объявляет о трансфере, если это дело решенное. А тут были только слова и намеки, пусть даже прозрачные – главный тренер «блауграны» Эрнесто Вальверде подтвердил факт переговоров с Гризманном. Что-то заставило переговоры застопориться, а «Барселону» - засомневаться.

У этого «что-то», а точнее «кого-то» есть даже конкретные имена, если верить испанской прессе. Это лидеры «Барселоны» во главе с Лионелем Месси. Сами футболисты каталонского клуба не так часто комментировали возможный трансфер Гризманна в этом году, но несложно заметить в основном изменившуюся тональность. Помните, как это было, когда появилась первая волна слухов?

Все игроки «Барселоны» наперебой нахваливали Гризманна и обещали встретить его с распростертыми объятьями. Он щедрости души не оценил и демонстративно отказался от «Барселоны», предпочтя продлить договор с «Атлетико». Эта демонстративность и задела футболистов «Барсы» - каталонцы в принципе не привыкли к отказам, особенно таким публичным и демонстрирующим гордость.

И вот на новой волне слухов каталонские игроки могут поквитаться. В лучшем случае они отмалчиваются, в худшем – говорят публично о холодном безразличии. Можно вспомнить того же Месси перед финалом Кубка Испании. По его лицу и двум словам о том, что у него нет мнения о Гризманне, стало понятно, что разговоры о нежелании видеть Антуана на «Камп Ноу» имеют под собой основание. Получается своеобразная месть.

Поскольку Гризманну тоже уже некуда было отступать – он ведь анонсировал свой уход из «Атлетико». А теперь приходится ждать, чем закончатся переговоры уже не с «Барселоной», а внутри «Барселоны»: между руководством и лидерами. И вряд ли первое упрется, если вторые будут категорически против, чтобы избежать проблем с атмосферой.

И тут как тут возник ПСЖ , который почуял, что заминка в деле Гризманна возникла неспроста. А если звезда где-то плохо лежит, то парижане непременно примчатся за ней. Для ПСЖ это более чем выгодный вариант. И с игровой точки зрения, и с имиджевой. ПСЖ давно хочет расстаться с Эдинсоном Кавани, чей цикл во французском клубе подошел к концу, несмотря на результативность уругвайца.

Но и заменой должен быть не абы кто, а настоящая большая звезда и результативный игрок. Гризманн подходит более чем. Его появление расслабит ПСЖ и в контексте неутихающих слухов о возможном стремлении Неймара и Килиана Мбаппе покинуть команду. Даже если кто-то из них уйдет, а Гризманн придет, это не будет восприниматься как большой провал ПСЖ и унижение амбициозного проекта. Дескать, нашли равноценную замену.

С имиджевой точки зрения это хорошо и для позиционирования клуба во Франции, где к ПСЖ относятся, мягко говоря, не очень хорошо. Наличие Мбаппе в составе парижан смягчает позицию скептиков и критиков, которые в то же время не любят Неймара и некоторых других иностранных звезд, отбывающих номер, а не сражающихся за честь ПСЖ и французского футбола. Гризманн во Франции имеет очень позитивный образ.

Поэтому парижане завоюют многие сердца, забрав Антуана в Лигу 1. По сути, два главных форварда современной сборной Франции окажутся в ПСЖ . С экономической точки зрения такая сделка тоже не станет катастрофой, потому что для парижан не заломят цену за 200 миллионов евро, как это было бы при свободном ценообразовании.

У Гризманна же есть фиксированная сумма отступных, которую «Атлетико» вынужден будет принять. И она вполне приемлема для парижан. Вопрос только в том, насколько это выгодное решение для самого Гризманна – Лига 1 вряд ли была пределом его мечтаний, а ПСЖ в Лиге чемпионов никак не успешнее того же «Атлетико». Очевидно, что говоря об уходе из «Атлетико», он почти наверняка имел в виду переход в «Барселону». Но для сохранения лица вынужден будет делать вид, что речь и шла о ПСЖ , когда совершится эта сделка.