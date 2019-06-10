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Испания разгромила Швецию

вчера, 23:39
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Сборная Испании одержала победу над командой Швеции в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

Испания - Швеция 3:0 (0:0)
Голы: Рамос 64 (пенальти), Мората 84 (пенальти), Ойарсабаль 87

Испания: Кепа, Карвахаль, Рамос, Мартинес (Диего Льоренте 88), Альба, Парехо, Бускетс, Руис, Асенсио (Мората 65), Родриго (Ойарсабаль 71), Иско
Главный тренер: Энрике Луис.

Швеция: Ульсен, Люстиг, Янссон, Хеландер, Аугустинссон, Классон (Йоханссон 27), Ларссон (Исак 82), Экдаль (Олссон 86), Форсберг, Берг, Квайсон
Главный тренер: Андерссон Янне.

Предупреждение: Альба 24

В параллельном матче Украина минимально обыграла Люксембург.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 744
сегодня в 01:18
Ну очень беззубая игра у шведов. А с уходом Классона игры вообще не стало.
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 744
сегодня в 00:17
Легко и нак ласе выйграли. Швеция вообще не о чем. Не чего не создали даже играли как без надежный аутсайдер.
da da da 1
da da da 1
   160 / 744
сегодня в 00:10
cevin cigan

Асенсио в молодежных сборных играл ЦАП,в Реале и в сборной левым инсайдом,поэтому и так плохо выглядит.
cevin cigan
cevin cigan ответил da da da 1
   39 / 744
вчера в 23:58
ну что,3-0 полуосновой против предтоповой Швеции,Испания лучшая сборная мира после Франции. Асенсио провалил матч полностью,странно почему его не ставят в центр полузащиты где он и должен играть.
    kotmyshka
    kotmyshka
       95 / 744
    вчера в 23:57
    не свезло шведам
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
       233 / 744
    вчера в 23:45
    Доминирование во всем сегодня у Ла Рохи. Вамос!
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       84 / 744
    вчера в 23:45
    Шведы пытались играть с испанцами по конспектам Черчесова. Если бы Ларсон не начал размахивать крыльями в неподходящий момент может и прокатило бы.
    da da da 1
    da da da 1
       160 / 744
    вчера в 23:42
    ну что,3-0 полуосновой против предтоповой Швеции,Испания лучшая сборная мира после Франции.
    Асенсио провалил матч полностью,странно почему его не ставят в центр полузащиты где он и должен играть.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       34 / 744
    вчера в 23:41
    Испанию с победой.
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