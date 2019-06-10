Испания разгромила Швецию

Сборная Испании одержала победу над командой Швеции в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
Испания - Швеция 3:0 (0:0)
Голы: Рамос 64 (пенальти), Мората 84 (пенальти), Ойарсабаль 87
Испания: Кепа, Карвахаль, Рамос, Мартинес (Диего Льоренте 88), Альба, Парехо, Бускетс, Руис, Асенсио (Мората 65), Родриго (Ойарсабаль 71), Иско
Главный тренер: Энрике Луис.
Швеция: Ульсен, Люстиг, Янссон, Хеландер, Аугустинссон, Классон (Йоханссон 27), Ларссон (Исак 82), Экдаль (Олссон 86), Форсберг, Берг, Квайсон
Главный тренер: Андерссон Янне.
Предупреждение: Альба 24
В параллельном матче Украина минимально обыграла Люксембург.
Асенсио в молодежных сборных играл ЦАП,в Реале и в сборной левым инсайдом,поэтому и так плохо выглядит.
Асенсио в молодежных сборных играл ЦАП,в Реале и в сборной левым инсайдом,поэтому и так плохо выглядит.
Асенсио провалил матч полностью,странно почему его не ставят в центр полузащиты где он и должен играть.
Асенсио провалил матч полностью,странно почему его не ставят в центр полузащиты где он и должен играть.