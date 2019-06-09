Португалия обыграла Голландию в финале Лиги Наций

Португалия стала победителем Лиги Наций. В финале турнира португальцы одержали победу над командой Голландии.
Порту, стадион Драгау
Португалия - Нидерланды 1:0 (0:0)
Гол: Гонсалу Гедеш 60
Португалия: Патрисиу, Нелсон Семеду, Рубен Диаш, Фонте, Геррейру, Бруну Фернандеш (Моутинью 81), Данилу, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Гонсалу Гедеш (Рафа Силва 75), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сантуш Фернанду.
Нидерланды: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Де Йонг 81), де Йонг, Вейналдум, Бергвейн (ван де Бек 60), Депай, Бабел (Промес 46)
Главный тренер: Куман Рональд.
Предупреждения: Думфрис 88, де Йонг 90+1
Судья: Ундиано Мальенко Альберто.
Ранее сборная Англии обыграла Швейцарию в матче за третье место Лиги Наций.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
вот Месси запомнился не забитым пенальти финале в КА,и в финале ЧМ14 упущеным моментом,а Рон в игровом плане ничем не запомнился.
Зидан в 2006,Иньеста в 2010 и 2012,Хави в 2008 и в 2012,Вилья на ЧЕ08 и ЧМ10,Пирло на ЧМ 06 и Евро12,Каннаваро ЧМ06,Буффон06,Рональдо и Ривалдо ЧМ2002.)
вот Месси запомнился не забитым пенальти финале в КА,и в финале ЧМ14 упущеным моментом,а Рон в игровом плане ничем не запомнился.
Зидан в 2006,Иньеста в 2010 и 2012,Хави в 2008 и в 2012,Вилья на ЧЕ08 и ЧМ10,Пирло на ЧМ 06 и Евро12,Каннаваро ЧМ06,Буффон06,Рональдо и Ривалдо ЧМ2002.)
Не дай Бог Ливерпуль подпишет Де Лигта,такое "чудо" у нас уже есть,только хорватское,второго такого в команде я не выдержу
Не дай Бог Ливерпуль подпишет Де Лигта,такое "чудо" у нас уже есть,только хорватское,второго такого в команде я не выдержу
Удары - 19:5; Удары в створ – 7:1; Угловые – 10:4; Офсайды – 2:2; Сэйвы – 1:6; Фолы – 6:13; Желтые карточки – 0:2; Красные карточки – 0:0; Замены – 3:3; Владение мячом – 45% : 55%.
Удары - 19:5; Удары в створ – 7:1; Угловые – 10:4; Офсайды – 2:2; Сэйвы – 1:6; Фолы – 6:13; Желтые карточки – 0:2; Красные карточки – 0:0; Замены – 3:3; Владение мячом – 45% : 55%.
Вечно ищите изъян в других, когда Месси сам ни о чем был все эти годы.
"То защита не та, то полузащита плохая, то тренер плохой, федерацию каким-то немыслимым боком приписываете т.п"
А между прочим с этой защитой и полузащитой, Аргентина всего 1 мяч за весь плей-офф ЧМ2014 пропустила , это даже меньше, чем чемпионы Немцы.
Вечно ищите изъян в других, когда Месси сам ни о чем был все эти годы.
"То защита не та, то полузащита плохая, то тренер плохой, федерацию каким-то немыслимым боком приписываете т.п"
А между прочим с этой защитой и полузащитой, Аргентина всего 1 мяч за весь плей-офф ЧМ2014 пропустила , это даже меньше, чем чемпионы Немцы.
А то когда забьет, сразу пишут, а как не забьет так молчание.
А то когда забьет, сразу пишут, а как не забьет так молчание.
Хоть с ливером на последних минутах как дембеле бездарно запорол голевой момент, а ведь рядом с ним еще суарес вроде стоял.
Хоть с ливером на последних минутах как дембеле бездарно запорол голевой момент, а ведь рядом с ним еще суарес вроде стоял.