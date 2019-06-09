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Португалия обыграла Голландию в финале Лиги Наций

вчера, 23:35
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 0Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Португалия стала победителем Лиги Наций. В финале турнира португальцы одержали победу над командой Голландии.

Порту, стадион Драгау

Португалия - Нидерланды 1:0 (0:0)
Гол: Гонсалу Гедеш 60

Португалия: Патрисиу, Нелсон Семеду, Рубен Диаш, Фонте, Геррейру, Бруну Фернандеш (Моутинью 81), Данилу, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Гонсалу Гедеш (Рафа Силва 75), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сантуш Фернанду.

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Де Йонг 81), де Йонг, Вейналдум, Бергвейн (ван де Бек 60), Депай, Бабел (Промес 46)
Главный тренер: Куман Рональд.

Предупреждения: Думфрис 88, де Йонг 90+1

Судья: Ундиано Мальенко Альберто.

Ранее сборная Англии обыграла Швейцарию в матче за третье место Лиги Наций.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Князь Московский
   83 / 768
сегодня в 00:19
На этих "лузерах"+ Депай и держится сборная Голландии на плаву. А вот Роналду жаль. Перешел в сомнительный клуб с липовыми чемпионствами, который за пределами Италии вылетают от юниров Аякса, Реала, Барсы, Реала, Атлетико, Баварии..... И все это продолжается с 1996 года))
NGY
NGY
   16 / 768
сегодня в 00:18
Ох....вы бы видели, что сейчас на СПОРТСЕ творится, там от зависти армия персофанов Месси, пытаются его олимпийский трофей со сборной возвеличить до уровня кубка ЧМ.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   124 / 768
сегодня в 00:17
Промеска только мешался, как всегда.
311
311 ответил Klopp_OUT
   37 / 768
сегодня в 00:15
Мда...тяжело было Ван Дейку,ты тащишь,а твой партнер по обороне постоянно привозит... Не дай Бог Ливерпуль подпишет Де Лигта,такое "чудо" у нас уже есть,только хорватское,второго такого в команде я не выдержу
Тебе не кажется, что твой ник слегка несправедлив к Клоппу?)
Павел Амурский
Павел Амурский
   33 / 768
сегодня в 00:14
Не слышно мыловара.
da da da 1
da da da 1 ответил Gelious
   254 / 768
сегодня в 00:14
Роналду и выиграл ЧЕ. Он действующий чемпион Европы.
Роналду 15 минут играл в финале ЧЕ,и ничем не запомнился.
вот Месси запомнился не забитым пенальти финале в КА,и в финале ЧМ14 упущеным моментом,а Рон в игровом плане ничем не запомнился.
Зидан в 2006,Иньеста в 2010 и 2012,Хави в 2008 и в 2012,Вилья на ЧЕ08 и ЧМ10,Пирло на ЧМ 06 и Евро12,Каннаваро ЧМ06,Буффон06,Рональдо и Ривалдо ЧМ2002.)
Zenit_84
Zenit_84
   69 / 768
сегодня в 00:13
Криштиану не забил жаль
311
311
   37 / 768
сегодня в 00:13
Опять у барсуков эти дни)
Klopp_OUT
Klopp_OUT
   290 / 768
сегодня в 00:12
Мда...тяжело было Ван Дейку,ты тащишь,а твой партнер по обороне постоянно привозит...
Не дай Бог Ливерпуль подпишет Де Лигта,такое "чудо" у нас уже есть,только хорватское,второго такого в команде я не выдержу
АС35
АС35
   71 / 768
сегодня в 00:12
Победили на классе, особо не напрягаясь, но и особо не расслабляясь. Заслуженная победа.
John_Wick
John_Wick
   49 / 768
сегодня в 00:11
Рон 2 трофея, моська дубль Никарагуа😂😂😂😂😂😂 мля,я ржу))))))))))))))))))))
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   36 / 768
сегодня в 00:10
Португалию с победой!!!!!
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
   628 / 768
сегодня в 00:09
Статистика матча:
Удары - 19:5; Удары в створ – 7:1; Угловые – 10:4; Офсайды – 2:2; Сэйвы – 1:6; Фолы – 6:13; Желтые карточки – 0:2; Красные карточки – 0:0; Замены – 3:3; Владение мячом – 45% : 55%.
Gelious
Gelious ответил da da da 1
   87 / 768
сегодня в 00:09
нормальные игроки уровня Роналду обычно выигрывают ЧМ или ЧЕ,а не Лигу Нации)) либо Рон не дотягивает,либо что то еще)
Роналду и выиграл ЧЕ. Он действующий чемпион Европы.
Imrebellion
Imrebellion
   466 / 768
сегодня в 00:09
Да успокойтесь уже и просто насладитесь футболом и победами своих любимых
da da da 1
da da da 1
   254 / 768
сегодня в 00:06
нормальные игроки уровня Роналду обычно выигрывают ЧМ или ЧЕ,а не Лигу Нации)) либо Рон не дотягивает,либо что то еще)
NGY
NGY ответил Гавроша
   16 / 768
сегодня в 00:06
Вот только в финалах роналду не забивал, без него обходились, да и что это за финалы? Разве можно сравнить Евро и тем более ЛН с ЧМ? И разве месси виноват, что ему досталась криворукая команда, которые с ленточки в пустые ворота попасть не могут? Хоть с ливером на последних минутах как дембеле бездарно запорол голевой момент, а ведь рядом с ним еще суарес вроде стоял.
какая криворукая, какая ленточка...о чем ты вообще....


Вечно ищите изъян в других, когда Месси сам ни о чем был все эти годы.

"То защита не та, то полузащита плохая, то тренер плохой, федерацию каким-то немыслимым боком приписываете т.п"

А между прочим с этой защитой и полузащитой, Аргентина всего 1 мяч за весь плей-офф ЧМ2014 пропустила , это даже меньше, чем чемпионы Немцы.
drug01
drug01
   95 / 768
сегодня в 00:05
Счет по игре! Еше один приз завоеван.....Поздравляем!!!!!
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин ответил John_Wick
   670 / 768
сегодня в 00:04
Да что за слова о приходе Рона в состав португалии и два трофня сборной. Он цже в сборной 15 лет играет. Что то я не видел чтобы сборная португалия в 10 году на пике Роналду что то показала. Ах да, он наверно тогда был не на пике, сейчас в 34 он вышел на самый пик
drug01
drug01
   95 / 768
сегодня в 00:04
Счет по игре! Еше один приз завоеван.....
Real_Naiman
Real_Naiman
   693 / 768
сегодня в 00:04
Рон да гедеш а мне вот Виллим Карвальо понравилса под 14 номером. Разорвал центр поля! Схавал всех! Был в шоке когда у него трое не могли мяч забрать. Вот бы его в какую нибудь топ команду. Я бы посмотрел.
Гавроша
Гавроша ответил John_Wick
   136 / 768
сегодня в 00:02
Оправдывают как моську)))) партнеры криворукие)))) А че же сам не забил тогда))))
Если момент с дембеле, так он правильно отдавал, перед ним два защитника, не пожадничал, отдал своим, те вдвоем один на один были, и дембеле все запорол бездарно.
NbKA555
NbKA555
сегодня в 00:02
С победой Португалию！И отдельно рад за Рона！Второй трофей со сборной,лучший！
Гавроша
Гавроша
   136 / 768
вчера в 23:59
Думаю, надо было в заголовке писать: португалия выиграла в финале, роналду не забил.

А то когда забьет, сразу пишут, а как не забьет так молчание.
da da da 1
da da da 1 ответил John_Wick
   254 / 768
вчера в 23:59
Рон не забивая даже приводит сборную к трофею...В полуфинале забил три,сегодня забил напарник,это командный футбол...Рон нереально крут, вот лидер,а не пустышка под номером 10)
Рон в финалах не забивает)
John_Wick
John_Wick
   49 / 768
вчера в 23:59
Оправдывают как моську)))) партнеры криворукие)))) А че же сам не забил тогда))))
alex1990for
alex1990for
вчера в 23:58
в этом и отличие команд геля от команд месси. когда месси не может один затащить, партнеры хрен помогут, а за роналду всегда могут сделать все, если он нулевой.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Left Boy
   226 / 768
вчера в 23:57
СУПИРКУБАК ИСПАНЕИ + ЧЕМПЕАНАТ + ЗАЛАТОЙ ТАПАК = ЗМ
ахахах) у рона тоже суперкубок италии+чемп+лига наций. золотой тапак меськи не вытягивает. если копу не выиграет, получит золотой унитаз)))
allemz
allemz ответил da da da 1
   68 / 768
вчера в 23:57
считаю что Бернарду может выиграть ЗМ в ближайшем будущем!по крайне мере одним из главных претендентов точно будет.)
Для этого нужно как минимум ЛЧ выиграть.
Гавроша
Гавроша ответил eleven LC
   136 / 768
вчера в 23:57
Португалия выиграла второй трофей за 3 года,это впечатляет на самом деле! До прихода Роналду в сборную Португалия никогда не играла в финалах больших турниров,после прихода Роналду 3 финала и 2 титула! Чем ответит Месси,выиграет ли он кубок Америки?
Вот только в финалах роналду не забивал, без него обходились, да и что это за финалы? Разве можно сравнить Евро и тем более ЛН с ЧМ? И разве месси виноват, что ему досталась криворукая команда, которые с ленточки в пустые ворота попасть не могут?

Хоть с ливером на последних минутах как дембеле бездарно запорол голевой момент, а ведь рядом с ним еще суарес вроде стоял.
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