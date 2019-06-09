Бразилия разгромила Гондурас

Сборная Бразилии одержала победу над командой Гондураса в товарищеском матче.
Бразилиа, стадион Насьонал де Бразилиа
Бразилия - Гондурас 7:0 (3:0)
Голы: Габриэл Жезус 6, Силва 13, Коутиньо 37 (пенальти), Габриэл Жезус 47, Нерес 56, Роберто Фирмино 65, Ришарлисон 70
Бразилия: Алиссон, Силва (Миранда 77), Маркиньос (Милитао 46), Алвес, Луис, Коутиньо (Эвертон 66), Каземиро (Фернандиньо 46), Рамос (Аллан 32), Ришарлисон, Нерес, Жезус (Фирмино 55).
Гондурас: Лопес, М. Фигероа, А. Фигероа, Крисанто, Исагирре (Альварадо 80), Гарридо (Кастельянос 72), Лопес (Бекелес 73), Акоста (Альварес 46), Киото, Рохас (Чиринос 46), Элис.
Предупреждения: Каземиро 28, Рохас Лацо 33, Элис Мартинес 66
Удаление: Киото Робинсон 29