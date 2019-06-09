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Бразилия разгромила Гондурас

вчера, 23:55
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия7 : 0Логотип футбольный клуб ГондурасГондурасМатч завершен

Сборная Бразилии одержала победу над командой Гондураса в товарищеском матче.

Бразилиа, стадион Насьонал де Бразилиа

Бразилия - Гондурас 7:0 (3:0)
Голы: Габриэл Жезус 6, Силва 13, Коутиньо 37 (пенальти), Габриэл Жезус 47, Нерес 56, Роберто Фирмино 65, Ришарлисон 70

Бразилия: Алиссон, Силва (Миранда 77), Маркиньос (Милитао 46), Алвес, Луис, Коутиньо (Эвертон 66), Каземиро (Фернандиньо 46), Рамос (Аллан 32), Ришарлисон, Нерес, Жезус (Фирмино 55).

Гондурас: Лопес, М. Фигероа, А. Фигероа, Крисанто, Исагирре (Альварадо 80), Гарридо (Кастельянос 72), Лопес (Бекелес 73), Акоста (Альварес 46), Киото, Рохас (Чиринос 46), Элис.

Предупреждения: Каземиро 28, Рохас Лацо 33, Элис Мартинес 66

Удаление: Киото Робинсон 29

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   19 / 768
сегодня в 00:12
Бразилию с победой!
STVA 1
STVA 1
   44 / 768
сегодня в 00:07
По другому никак
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 768
вчера в 23:57
скоро наш невский гондурас узнает что такое ЛЧ и цифра 7
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