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Украина минимально обыграла Люксембург

вчера, 23:37
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Львов, стадион Арена-Львов

Украина - Люксембург 1:0 (1:0)
Гол: Яремчук 6

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Степаненко , Зинченко, Цыганков, Яремчук, Коноплянка (Коваленко 79)
Главный тренер: Шевченко Андрей.

Люксембург: Морис, Сантос да Граса, Шано, Жерсон, Янс, Тилль, Тилль (Турпель 77), Мартинс Перейра, Баррейро Мартинс, Родригес, Да Мота (Бенси 52)
Главный тренер: Хольц Люк.

Предупреждения: Тилль 29, Да Мота 31, Родригес 51, Миколенко 56, Караваев 67, Зинченко 81

В параллельном матче Испания разгромила Швецию.

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Все комментарии
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил Y.N.W.A.
   17 / 744
сегодня в 02:30
Почитал комменты- тьфу, сколько же в вас желчи. Ваши "пиндосы", коих так любят хаить Соловьево-киселевы, стравили вас, а вы и рады глотки друг другу перегрызть. Как мало у людей ума.
Привет, дружище. Не обращай внимание на такое. К сожалению, недалёких людей всегда будет больше здравомыслящих. Каждый выбирает себе собеседников по своему уровню. Они пусть ругаются, а мы о футболе поговорим ;-)
makerdream
makerdream
сегодня в 02:03
приятен ваты скрежет...))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   44 / 744
сегодня в 01:50
Почитал комменты- тьфу, сколько же в вас желчи. Ваши "пиндосы", коих так любят хаить Соловьево-киселевы, стравили вас, а вы и рады глотки друг другу перегрызть. Как мало у людей ума.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Abverin
   234 / 744
сегодня в 01:19
Свободу слова на майдане на усраине будешь искать.
чорт одним словом
Abverin
Abverin ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   136 / 744
сегодня в 01:00
По удаляли, по блокировали, карточек каких то желтых надавали. СВОБОДА СЛОВА ЕПТА !!!!!
Свободу слова на майдане на усраине будешь искать.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   234 / 744
сегодня в 00:56
По удаляли, по блокировали, карточек каких то желтых надавали. СВОБОДА СЛОВА ЕПТА !!!!!
Бестрофейный
Бестрофейный
   195 / 744
сегодня в 00:37
За салоедов также стыдно, как и за свиней в нашем чемпионате, толку мало, вони много.
Denkuz
Denkuz
   244 / 744
сегодня в 00:35
Рагулям надоело Львов с Замараханском смотреть, лезут в Россию во все щели футбол посмотреть в прерыве между прополкой грядок у польских панов.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил allemz
   210 / 744
сегодня в 00:33
Алекс теперь по беспределу все антиватные комменты удаляет. Это же Соккер.ру, куле
    Abverin
    Abverin ответил allemz
       136 / 744
    сегодня в 00:32
    Алекс теперь по беспределу все антиватные комменты удаляет. Это же Соккер.ру, куле
    У себя в Бегдичеве будешь писать.
    Минск1990
    Минск1990
       505 / 744
    сегодня в 00:22
    Бартьев украинцев с победой из Беларуси. Слава Украине!
    allemz
    allemz
       48 / 744
    сегодня в 00:21
    Алекс теперь по беспределу все антиватные комменты удаляет.
    Это же Соккер.ру, куле
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 744
    сегодня в 00:17
    жаль Динамо Киев с нами не играет в чемпионате,приходится с зенитами,локомотивами играть(( 200 передач и 20 нарушений
    Бессмертный
    Бессмертный
       569 / 744
    сегодня в 00:15
    Матч выдался сложным, но три очка не пахнут. Всех с победой и первым местом.
    Вата гори! ))))))
    Akvarel
    Akvarel
       32 / 744
    сегодня в 00:15
    Скоро для хохлов и футбол станет экзотикой, как свобода и работа дома.
    Cimonn
    Cimonn ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       42 / 744
    сегодня в 00:12
    Тебе лично что плохого сделала Украина. Или у тебя комплексы?
    Читайте лучше сводки с клубничных полей Польши, рагули.
    dino-hsv
    dino-hsv ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       92 / 744
    сегодня в 00:09
    Я в шоке что такие как ты бывают!!! Но полно же нормальных русских. Откуда такие ка ты берутся?
    за деньги и не такое напишут :)
    видать, из талантов у таких только стучание по клаве, вот и зарабатывают этим
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Napoleon Bonapart
       234 / 744
    сегодня в 00:05
    Точно! Это было домашнее задание, любой ценой обыграть карлика.....
    Я в шоке что такие как ты бывают!!! Но полно же нормальных русских. Откуда такие ка ты берутся?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 744
    сегодня в 00:03
    с победой братьев
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Гоша Тамбовский
       234 / 744
    сегодня в 00:03
    Вся сущность хохлов, еле сыграть с Люксембургом, ничтожная свора.
    Тебе лично что плохого сделала Украина. Или у тебя комплексы?
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Ладожский
       107 / 744
    вчера в 23:59
    Не могу понять, тут один рагуль или стадо рагулей-клонов?
    Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ладожский
    Ладожский
       130 / 744
    вчера в 23:58
      Footbolista
      Footbolista ответил Мистер Галактикус
         4 / 744
      вчера в 23:57
      Я за Люксембург с детства...еще вопросы есть?...
      razdvatri
      razdvatri
         369 / 744
      вчера в 23:57
      Да всё уже, завелась жовто-блакитная машина, сейчас Люксембург, завтра Литва, а лет через 20 и на чемпионат мира отберутся.
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответил Мистер Галактикус
         107 / 744
      вчера в 23:57
      Франция 0:0 Люксембург (03.09.2017)
      Ахахахаха!!! Ну-ну. Теперь, победа над Люксембургом, будет возноситься до небес. Ахахахаха!!!
      Мистер Галактикус
      Мистер Галактикус ответил Footbolista
         138 / 744
      вчера в 23:57
      Шел бы ты с российского сайта вместе со Славой...
      Шёл бы ты с ветки сборной Украины) чего вообще сюда припёрлись?)
      allemz
      allemz
         48 / 744
      вчера в 23:55
      И Алекс с ними, ай-яй-яй
      Вроде модератор, а вроде...
      Мистер Галактикус
      Мистер Галактикус
         138 / 744
      вчера в 23:55
      Франция 0:0 Люксембург (03.09.2017)
      Footbolista
      Footbolista ответил allemz
         4 / 744
      вчера в 23:54
      Хуже когда вата вместо сердца...мозги еще хоть как то можно поправить...
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
         253 / 744
      вчера в 23:54
      Украину с победой, пока лидируют в группе, Португалы конечно, скорее всего догонят, но выходить должны.
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