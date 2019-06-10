Украина минимально обыграла Люксембург

Пора признать. Сборная России – типичный долгострой Станислав Черчесов утверждает, что не знает слово «ротация», и мы ему верим,

Зе Луиш и «Порту». Курьез или всерьез? ​«Порту» якобы хочет подписать Зе Луиша, но у «Соккер.ру», как и у болельщиков