Украина минимально обыграла Люксембург

Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Львов, стадион Арена-Львов
Украина - Люксембург 1:0 (1:0)
Гол: Яремчук 6
Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Степаненко , Зинченко, Цыганков, Яремчук, Коноплянка (Коваленко 79)
Главный тренер: Шевченко Андрей.
Люксембург: Морис, Сантос да Граса, Шано, Жерсон, Янс, Тилль, Тилль (Турпель 77), Мартинс Перейра, Баррейро Мартинс, Родригес, Да Мота (Бенси 52)
Главный тренер: Хольц Люк.
Предупреждения: Тилль 29, Да Мота 31, Родригес 51, Миколенко 56, Караваев 67, Зинченко 81
В параллельном матче Испания разгромила Швецию.
Это же Соккер.ру, куле
Это же Соккер.ру, куле
Вата гори! ))))))
Вата гори! ))))))
видать, из талантов у таких только стучание по клаве, вот и зарабатывают этим
видать, из талантов у таких только стучание по клаве, вот и зарабатывают этим
Вроде модератор, а вроде...
Вроде модератор, а вроде...