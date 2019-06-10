ГлавнаяНовости

Польша разгромила Израиль

вчера, 23:40
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша4 : 0Логотип футбольный клуб ИзраильИзраильМатч завершен

В рамках отбора на Евро-2020 сборная Польши дома уверенно обыграла гостей из Израиля.

Варшава, стадион Национальный стадион

Польша - Израиль 4:0 (1:0)
Голы: Пёнтек 35, Левандовски 56 (пенальти), Гросицки 59, Кадзиор 84

«Польша»: Фабьянски, Кендзера, Глик, Беднарек, Берешиньски, Зелински, Клих (Гуральски 75), Крыховяк, Гросицки (Кадзиор 77), Пёнтек (Милик 73), Левандовски
Главный тренер: Бржечек Ежи.

«Израиль»: Харуш, Даса, Таха, Йейни, Биттон (Абд Эльхамед 82), Бен Харуш, Перетц, Натхо, Каял (Коэн 56), Соломон (Саба 72), Захави
Главный тренер: Херцег Ондраш.

Предупреждения: Крыховяк 26, Захави 40, Натхо 45+2

В другом матче игрового дня Украина оказалась сильнее Люксембурга.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Крупные победы фаворитов и ни одной ничей. Результаты матчей отбора ЧЕ-2020
Сегодня, 00:12 Комментарии5
Дания отправила пять мячей в ворота Грузии
Вчера, 23:41 Комментарии5
Испания разгромила Швецию
Вчера, 23:39 ВидеоКомментарии9
Украина минимально обыграла Люксембург
Вчера, 23:37 Комментарии53
Бразилия разгромила Гондурас
09 июня ВидеоКомментарии27
Португалия обыграла Голландию в финале Лиги Наций
09 июня ВидеоКомментарии234
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
   137 / 744
сегодня в 03:10
Хороший счет.
95-shishani-95
95-shishani-95
   113 / 744
сегодня в 01:50
Вынесли, прям как Ливерпуль Барсу?
Как я рад, что евреев унизили, как и Барсу! Эти команды, наверное самые ненавистные мне команды! После них, Россия, США, Иран, Аргентина (когда карлик в составе), Китай и т.д.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 744
сегодня в 01:15
У Нетаньяху боль в паху!!!
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv ответил Бабушка Маня
   399 / 744
сегодня в 00:25
Да вынесли как карликов
Минск1990
Минск1990
   505 / 744
сегодня в 00:23
Братьев поляков с победой!
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   399 / 744
сегодня в 00:22
Бравооо молодцы Польша..4-0 дикласировали евреев..🇮🇩
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   335 / 744
сегодня в 00:08
Как карликов
da da da 1
da da da 1
   160 / 744
вчера в 23:45
поляки это мощь,могут на Евро выстрелить,правда и ЧМ могли,но все таки состав ТОП.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100