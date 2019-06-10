Польша разгромила Израиль

В рамках отбора на Евро-2020 сборная Польши дома уверенно обыграла гостей из Израиля.
Варшава, стадион Национальный стадион
Польша - Израиль 4:0 (1:0)
Голы: Пёнтек 35, Левандовски 56 (пенальти), Гросицки 59, Кадзиор 84
«Польша»: Фабьянски, Кендзера, Глик, Беднарек, Берешиньски, Зелински, Клих (Гуральски 75), Крыховяк, Гросицки (Кадзиор 77), Пёнтек (Милик 73), Левандовски
Главный тренер: Бржечек Ежи.
«Израиль»: Харуш, Даса, Таха, Йейни, Биттон (Абд Эльхамед 82), Бен Харуш, Перетц, Натхо, Каял (Коэн 56), Соломон (Саба 72), Захави
Главный тренер: Херцег Ондраш.
Предупреждения: Крыховяк 26, Захави 40, Натхо 45+2
В другом матче игрового дня Украина оказалась сильнее Люксембурга.
Как я рад, что евреев унизили, как и Барсу! Эти команды, наверное самые ненавистные мне команды! После них, Россия, США, Иран, Аргентина (когда карлик в составе), Китай и т.д.
Как я рад, что евреев унизили, как и Барсу! Эти команды, наверное самые ненавистные мне команды! После них, Россия, США, Иран, Аргентина (когда карлик в составе), Китай и т.д.