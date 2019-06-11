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Кепа: «Понимаю, что Де Хеа грустно, но таково решение тренера»

сегодня, 04:38
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Голкипер «Челси» и сборной Испании Кепа Аррисабалага после победы над Швецией (3:0) в матче квалификации ЧЕ-2020 высказался о вратарской конкуренции в национальной команде. Кепа защищал ворота «Красной фурии» в двух последних матчах, тогда как голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, ранее считавшийся основным в сборной, оба раза оставался на скамейке запасных.

Я собираюсь продолжать работать так же, как и раньше. Стараться показывать максимум в своём клубе, чтобы сохранить доверие тренера. Кто бы ни играл, мы будем очень хорошо делать свою работу. Конечно, Я понимаю, что Давиду грустно. Мы все тренируемся, чтобы потом выйти на поле, но тренер принимает решение, и твоя задача – показать убедительную игру.

Многие не согласны с выбором тренера? Такие разговоры всегда будут ходить вокруг нас. Но мы должны воспринимать это со спокойствием. Я счастлив играть, помогать команде и завершить долгий сезон наилучшим из возможных способов. 

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Гуливер
Гуливер ответил mtv191991
   375 / 748
сегодня в 06:49
"тренер принимает решение..." - смешно звучит от него ))
где-то всплакнул один Маурисио
STVA 1
STVA 1
   34 / 748
сегодня в 05:25
Де Хеа сейчас не до сборной.
mtv191991
mtv191991
   291 / 748
сегодня в 05:03
"тренер принимает решение..." - смешно звучит от него ))
cska plus
cska plus
   27 / 748
сегодня в 04:55
Всему началу когда то приходит конец.
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