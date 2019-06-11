Кепа: «Понимаю, что Де Хеа грустно, но таково решение тренера»

Голкипер «Челси» и сборной Испании после победы над Швецией (3:0) в матче квалификации ЧЕ -2020 высказался о вратарской конкуренции в национальной команде. Кепа защищал ворота «Красной фурии» в двух последних матчах, тогда как голкипер «Манчестер Юнайтед» , ранее считавшийся основным в сборной, оба раза оставался на скамейке запасных.

Я собираюсь продолжать работать так же, как и раньше. Стараться показывать максимум в своём клубе, чтобы сохранить доверие тренера. Кто бы ни играл, мы будем очень хорошо делать свою работу. Конечно, Я понимаю, что Давиду грустно. Мы все тренируемся, чтобы потом выйти на поле, но тренер принимает решение, и твоя задача – показать убедительную игру.

Многие не согласны с выбором тренера? Такие разговоры всегда будут ходить вокруг нас. Но мы должны воспринимать это со спокойствием. Я счастлив играть, помогать команде и завершить долгий сезон наилучшим из возможных способов.