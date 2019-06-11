Зинченко: «Если бы забил в первом тайме, думаю, игра бы пошла иначе»

Игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины прокомментировал победу над Люксембургом (1:0) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020.

Мы добыли важные три очка. Благодарю за поддержку, она была космос, не передать словами. Было сложно найти свободные зоны, чтобы в них входить. Мы ещё растем, как команда, но рисунок есть.

Условия были одинаковы, они тоже играли два дня назад. Не ищу «отмазок», но считаю, что Украина в таких играх должна играть первым номером.

Если бы я забил мяч в первом тайме, то, думаю, игра пошла бы по-другому. Непросто вскрыть такую оборону, на это тренеру нужно было время, чтобы понять идею, которая будет общая у игроков.