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Стали известны имена комментаторов игр Кубка Париматч Премьер

сегодня, 15:12

С 26 июня по 4 июля телеканал «Матч Премьер» проведет в Австрии турнир, в котором сыграют «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Турнир будут освещать 6 комментаторов.

6 матчей Кубка Париматч Премьер прокомментируют: Михаил Моссаковский, Тимур Журавель, Нобель Арустамян, Сергей Кривохарченко, Роман Нагучев и Михаил Поленов.

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Литейный 4
Литейный 4
   3 / 754
сегодня в 16:05
Свиньи в Кубках товарняков собаку съели. Играют в полную силу, ради жестянки. Другое более серьёзное всё равно им не светит. Гыгыгы
Байкал-38
Байкал-38 ответил la_masia
   18 / 754
сегодня в 16:01
Я вот все понимаю, но почему нельзя этот 77кубок провести в России, например на дальнем востоке, что поля нет подходящего? Там много любителей футбола и болельщиков перечисленных команд, возможно для кого то это была бы возможность посетить матч любимой команды.
Турнир проходит в рамках подготовки команд к сезону.
Для того, что бы проводить такой турнир на дальнем Востоке, должна быть подготовлена инфраструктура подходящая.
Дальний Восток? Пожалуйста, но ни одна команда не захочет предсезонку себе портить, а турнир добровольный, туда силком никого не затащат.
foxcon
foxcon
   572 / 754
сегодня в 15:36
Разбавили бы турнир европейскими командами,а то постоянно варятся в своем котле
ДАША Д
ДАША Д
   236 / 754
сегодня в 15:31
Это им вместо отпуска.
Left Boy
Left Boy
   130 / 754
сегодня в 15:24
важная новость, спс
la_masia
la_masia
   61 / 754
сегодня в 15:19
Я вот все понимаю, но почему нельзя этот 77кубок провести в России, например на дальнем востоке, что поля нет подходящего? Там много любителей футбола и болельщиков перечисленных команд, возможно для кого то это была бы возможность посетить матч любимой команды.
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