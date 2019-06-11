Стали известны имена комментаторов игр Кубка Париматч Премьер

С 26 июня по 4 июля телеканал «Матч Премьер» проведет в Австрии турнир, в котором сыграют «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Турнир будут освещать 6 комментаторов.
6 матчей Кубка Париматч Премьер прокомментируют: Михаил Моссаковский, Тимур Журавель, Нобель Арустамян, Сергей Кривохарченко, Роман Нагучев и Михаил Поленов.
Для того, что бы проводить такой турнир на дальнем Востоке, должна быть подготовлена инфраструктура подходящая.
Дальний Восток? Пожалуйста, но ни одна команда не захочет предсезонку себе портить, а турнир добровольный, туда силком никого не затащат.
Для того, что бы проводить такой турнир на дальнем Востоке, должна быть подготовлена инфраструктура подходящая.
Дальний Восток? Пожалуйста, но ни одна команда не захочет предсезонку себе портить, а турнир добровольный, туда силком никого не затащат.