Стогниенко будет работать над проектом Rambler Group и АПЛ

Российский комментатор Владимир Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group, купившего права на показ в России матчей АПЛ. Ради этой работы Стогниенко покинет телеканал «Россия».
Показ игр будет осуществляться по подписке на видеосервисе Okko. Сделка заключена на три года, ее действие начнется с сезона-2019/20.
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думаю еще услышим Стогниенко на евро 2020 на канале Россия, врядли рамблер кинет его как матч тв
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думаю еще услышим Стогниенко на евро 2020 на канале Россия, врядли рамблер кинет его как матч тв
Подкованный говорун и знающий обозреватель. Ещё бы добавить к нему в команду старую гвардию: Трушечкина, Неценко и Елагина. И тогда АПЛ будет не только интересно смотреть, но и слушать, потому как сборище газпромовского "матча" в край достало своим болтанием о чём угодно, но только не о матче.
Подкованный говорун и знающий обозреватель. Ещё бы добавить к нему в команду старую гвардию: Трушечкина, Неценко и Елагина. И тогда АПЛ будет не только интересно смотреть, но и слушать, потому как сборище газпромовского "матча" в край достало своим болтанием о чём угодно, но только не о матче.
И В ФУТБОЛЕ ОН НЕ ОСОБО ШАРИТ, И ГОЛОСОК У НЕГО ГНУСАВЫЙ !
ГЫ-ГЫ
И В ФУТБОЛЕ ОН НЕ ОСОБО ШАРИТ, И ГОЛОСОК У НЕГО ГНУСАВЫЙ !
ГЫ-ГЫ