Стогниенко будет работать над проектом Rambler Group и АПЛ

сегодня, 11:19

Российский комментатор Владимир Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group, купившего права на показ в России матчей АПЛ . Ради этой работы Стогниенко покинет телеканал «Россия».

Показ игр будет осуществляться по подписке на видеосервисе Okko. Сделка заключена на три года, ее действие начнется с сезона-2019/20.