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Стогниенко будет работать над проектом Rambler Group и АПЛ

сегодня, 11:19

Российский комментатор Владимир Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group, купившего права на показ в России матчей АПЛ. Ради этой работы Стогниенко покинет телеканал «Россия».

Показ игр будет осуществляться по подписке на видеосервисе Okko. Сделка заключена на три года, ее действие начнется с сезона-2019/20.

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Источник: Rambler приобрёл права на показ матчей АПЛ в России
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Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   100 / 965
сегодня в 12:04
Если отключат АПЛ, лично мне тогда не сдалась подписка на Футбол 1,2,3. Кому вообще нужны эти чемпионаты Юж.Америки и Португалии.
rawer
rawer
сегодня в 11:55
Ради этой работы Стогниенко покинет телеканал «Россия».
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думаю еще услышим Стогниенко на евро 2020 на канале Россия, врядли рамблер кинет его как матч тв
galem72
galem72
   238 / 965
сегодня в 11:50
Отличная новость!
Подкованный говорун и знающий обозреватель. Ещё бы добавить к нему в команду старую гвардию: Трушечкина, Неценко и Елагина. И тогда АПЛ будет не только интересно смотреть, но и слушать, потому как сборище газпромовского "матча" в край достало своим болтанием о чём угодно, но только не о матче.
Балтийский
Балтийский ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   169 / 965
сегодня в 11:41
БЕСПОНТОВЫЙ БОЛТУН ЭТОТ ВОЛОДЯ ! И В ФУТБОЛЕ ОН НЕ ОСОБО ШАРИТ, И ГОЛОСОК У НЕГО ГНУСАВЫЙ ! ГЫ-ГЫ
Голосок, прямо скажем, тарасовский.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 965
сегодня в 11:36
Класс. Вот это круто! Долой косноязычных Журавелей, упоротых барсоглоров Геничей и беспонтовых Арустямянов!! Если подписка не космическая будет, то я ваш клиент.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   28 / 965
сегодня в 11:27
БЕСПОНТОВЫЙ БОЛТУН ЭТОТ ВОЛОДЯ !
И В ФУТБОЛЕ ОН НЕ ОСОБО ШАРИТ, И ГОЛОСОК У НЕГО ГНУСАВЫЙ !

ГЫ-ГЫ
Groove000
Groove000
   149 / 965
сегодня в 11:26
Помню Стогу комментатором России 2 на матчах АПЛ. Все-таки, это его ниша)
sihafazatron
sihafazatron
   132 / 965
сегодня в 11:20
Вот это хорошая новость)
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