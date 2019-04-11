Источник: Rambler приобрёл права на показ матчей АПЛ в России

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Медиахолдинг Rambler Group приобрёл эксклюзивные права на трансляции матчей английской Премьер-Лиги в России, информирует источник.

Сообщается, что компания планирует показывать их на видеосервисе Okko по платной подписке. Сделка действует с июня этого года и рассчитана на три сезона АПЛ . По данным источника, стоимость контракта составила 7 млн евро.

Ранее матчи чемпионата Англии в России транслировал общедоступный канал «Матч ТВ», но в декабре прошлого года стало известно, что договор, истекающий в конце этого сезона, продлён не будет.