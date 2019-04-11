Источник: Rambler приобрёл права на показ матчей АПЛ в России

Медиахолдинг Rambler Group приобрёл эксклюзивные права на трансляции матчей английской Премьер-Лиги в России, информирует источник.
Сообщается, что компания планирует показывать их на видеосервисе Okko по платной подписке. Сделка действует с июня этого года и рассчитана на три сезона АПЛ. По данным источника, стоимость контракта составила 7 млн евро.
Ранее матчи чемпионата Англии в России транслировал общедоступный канал «Матч ТВ», но в декабре прошлого года стало известно, что договор, истекающий в конце этого сезона, продлён не будет.
Надоел этот междусобойчик...
Число посредников между футболои и зрителем будет расти ежедневно??(Матч Премьер,Рамблер и т.д.)
Для чего нужен тогда богатый всероссийский спортивный федеральный канал ???...освещать будни кёрлингистов??
Всё ???.....ЧМ - прошёл....все средства освоены и речи про "наследие" поутихли.???
Теперь футбол вновь для избранных ???..)))
Солидарен с комментом ниже...в 8:37...
Удачи !!
Надоел этот междусобойчик...
Число посредников между футболои и зрителем будет расти ежедневно??(Матч Премьер,Рамблер и т.д.)
Для чего нужен тогда богатый всероссийский спортивный федеральный канал ???...освещать будни кёрлингистов??
Всё ???.....ЧМ - прошёл....все средства освоены и речи про "наследие" поутихли.???
Теперь футбол вновь для избранных ???..)))
Солидарен с комментом ниже...в 8:37...
Удачи !!
Дошили футболу белые тапки.
Дошили футболу белые тапки.
По ящику уже транслируют многокилометровые очереди, желающих купить подписку на видеосервисе Okko..:))
По ящику уже транслируют многокилометровые очереди, желающих купить подписку на видеосервисе Okko..:))
В АПЛ матчей 5-10 смотрю за сезон .
Ла Лига на трех канал идет 😄
В АПЛ матчей 5-10 смотрю за сезон .
Ла Лига на трех канал идет 😄