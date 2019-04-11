ГлавнаяНовости

Источник: Rambler приобрёл права на показ матчей АПЛ в России

сегодня, 07:58

Медиахолдинг Rambler Group приобрёл эксклюзивные права на трансляции матчей английской Премьер-Лиги в России, информирует источник.

Сообщается, что компания планирует показывать их на видеосервисе Okko по платной подписке. Сделка действует с июня этого года и рассчитана на три сезона АПЛ. По данным источника, стоимость контракта составила 7 млн евро.

Ранее матчи чемпионата Англии в России транслировал общедоступный канал «Матч ТВ», но в декабре прошлого года стало известно, что договор, истекающий в конце этого сезона, продлён не будет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черданцев прокомментирует матч «Спартак» - ЦСКА
05 апреля Комментарии33
«Зенит» анонсировал новый выпуск «Z+»
05 апреля Комментарии11
РПЛ проконсультируется с «Матч ТВ» по поводу трансляций игр «Зенита»
02 апреля Комментарии16
Кикнадзе - о канале «Зенита»: «Напрягает, что клуб получает преференции»
29 марта Комментарии83
АПЛ продаст права на показ матчей почти за 5 млрд евро
28 марта Комментарии22
«Матч ТВ» ведет переговоры о покупке трансляций Евро-2020
27 марта Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   262 / 965
сегодня в 09:13
всё для людей пля су-ары
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Jeck Denielse
   13 / 965
сегодня в 09:08
Самое смешное, что на этот канал огромные деньги выделяются... Налогоплательщиков, конечно. Но как с нашим футболом - большинство клубов живёт на госсредства, а трансляции по платном каналу только в основном. То есть получается, что жители сначала платят зарплату футболистам, а потом платят, чтобы посмотреть их игру...
13 RUS
13 RUS
   139 / 965
сегодня в 09:04
Легче в интернете ссылку найти и посмотреть любой матч
ermak6848
ermak6848
   154 / 965
сегодня в 09:03
посмотрим какое качество прежде чем деньги вкладывать...
13 RUS
13 RUS
   139 / 965
сегодня в 09:02
Матч тв 77. Уэски показывайте и Сасуолы
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 965
сегодня в 09:02
Кто там смотреть будет?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 965
сегодня в 08:50
Что мешало "Матч ТВ" продлить договор на показ ???
Надоел этот междусобойчик...
Число посредников между футболои и зрителем будет расти ежедневно??(Матч Премьер,Рамблер и т.д.)

Для чего нужен тогда богатый всероссийский спортивный федеральный канал ???...освещать будни кёрлингистов??
Всё ???.....ЧМ - прошёл....все средства освоены и речи про "наследие" поутихли.???
Теперь футбол вновь для избранных ???..)))

Солидарен с комментом ниже...в 8:37...
Удачи !!
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 965
сегодня в 08:47
Прощай, Англия!
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   51 / 965
сегодня в 08:47
Все "ДЛЯ ЛЮДЕЙ" блин.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   663 / 965
сегодня в 08:37
За деньги смотреть не буду.
LOpp
LOpp
   15 / 965
сегодня в 08:29
Блин, вспомнил что у меня почта есть на Рамблере.
Харон
Харон
сегодня в 08:27
Все на Rambler у кого есть бабки.
Дошили футболу белые тапки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 965
сегодня в 08:26
Не хочется ради матчей "Арсенала" подписку на этот 46й видеосервис покупать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 965
сегодня в 08:25
Хреново, вряд ли с этого Окко будут стримить так же хорошо, как с Матча.
particular
particular
   7 / 965
сегодня в 08:23
Вот это новость, вот это приобретение!..:))
По ящику уже транслируют многокилометровые очереди, желающих купить подписку на видеосервисе Okko..:))
3ton
3ton
   457 / 965
сегодня в 08:23
Не велика потеря 🤣
В АПЛ матчей 5-10 смотрю за сезон .
Ла Лига на трех канал идет 😄
Igo0rek
Igo0rek
   50 / 965
сегодня в 08:18
Матч ТВ RIP
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100