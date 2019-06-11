Ковтун: «Черчесов не выпустит дебютантов на игру с Кипром»

Бывший защитник сборной России считает, что Станислав Черчесов не станет выпускать на поле игроков, которые впервые были вызваны в национальную команду, в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 против команды Кипра.

Вряд ли мы увидим кого-то из дебютантов сегодня на поле. Сборной, в первую очередь, важно набирать очки, поэтому состав должен быть всегда оптимальным. Думаю, что Черчесов будет опираться на тех игроков, в которых он уверен, тех футболистов, которые выходят и добиваются нужного результата.

Их сборная имеет несколько очень хороших футболистов, команды из внутреннего чемпионата Кипра играли в еврокубках. Все будет зависеть от нашего настроя. Думаю, что киприоты создадут плотность в обороне и будут пытаться забить на контратаках и стандартах, нашим футболистам нельзя позволить это сделать соперникам.