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Ковтун: «Черчесов не выпустит дебютантов на игру с Кипром»

сегодня, 16:25
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр21:45 Не начался

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун считает, что Станислав Черчесов не станет выпускать на поле игроков, которые впервые были вызваны в национальную команду, в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 против команды Кипра.

Вряд ли мы увидим кого-то из дебютантов сегодня на поле. Сборной, в первую очередь, важно набирать очки, поэтому состав должен быть всегда оптимальным. Думаю, что Черчесов будет опираться на тех игроков, в которых он уверен, тех футболистов, которые выходят и добиваются нужного результата.

Их сборная имеет несколько очень хороших футболистов, команды из внутреннего чемпионата Кипра играли в еврокубках. Все будет зависеть от нашего настроя. Думаю, что киприоты создадут плотность в обороне и будут пытаться забить на контратаках и стандартах, нашим футболистам нельзя позволить это сделать соперникам.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 754
сегодня в 16:31
Спартачей главное не выпускать, а то жди беды. Гыгыгы
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   537 / 754
сегодня в 16:31
Не думаю. Будут играть и дебютанты. Это ж не Албания .
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