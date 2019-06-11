Дмитрий Черышев: «Сборной России нужно забыть результат игры с Сан-Марино»

Российский специалист советует футболистам сборной России забыть разгромную победу над Сан-Марино в преддверии матча против Кипра.

Вчера мне дали билет, с удовольствием пойду на матч. Что касается ожиданий, после 9:0 в матче со сборной Сан-Марино мы не должны подходить к игре с командой Кипра с шапкозакидательскими настроениями. Сейчас для нас самое главное - забыть результат предыдущей игры; очень важно правильно настроиться на этого соперника. Все будет зависеть от настроя.

У нас есть главный тренер, который видит, какие игроки сейчас у него есть - поэтому мне как советчику тут делать нечего. Нужно находиться в команде, чтобы видеть, кто и в каком состоянии находится. Станислав Черчесов - грамотный специалист, он сам разберется, сделает правильные выводы и подготовит команду для победы.