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Дмитрий Черышев: «Сборной России нужно забыть результат игры с Сан-Марино»

сегодня, 15:38

Российский специалист Дмитрий Черышев советует футболистам сборной России забыть разгромную победу над Сан-Марино в преддверии матча против Кипра.

Вчера мне дали билет, с удовольствием пойду на матч. Что касается ожиданий, после 9:0 в матче со сборной Сан-Марино мы не должны подходить к игре с командой Кипра с шапкозакидательскими настроениями. Сейчас для нас самое главное - забыть результат предыдущей игры; очень важно правильно настроиться на этого соперника. Все будет зависеть от настроя.

У нас есть главный тренер, который видит, какие игроки сейчас у него есть - поэтому мне как советчику тут делать нечего. Нужно находиться в команде, чтобы видеть, кто и в каком состоянии находится. Станислав Черчесов - грамотный специалист, он сам разберется, сделает правильные выводы и подготовит команду для победы.

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Все комментарии
Томик
Томик
   415 / 754
сегодня в 16:34
Не знаю что там надо забыть, но тренер команды нам и нужен для того, чтобы выигрывать у Кипров и Шотландий. Сан Марино и сами выиграют, а Бельгии в данный момент всё равно проиграют. Главная задача Черчесова сегодня - диагностировать у Оздоева ушиб пальчика на ноге ПЕРЕД ИГРОЙ и поставить футболиста в состав.
berda2003
berda2003
   233 / 754
сегодня в 16:21
тошнит уже от этих "доброжелательных" советчиков-наставников...
если случайно выиграют - "советчики" будут говорить вот прислушались и забыли о победе над дворовой командой, а если проиграют те же "советчики" скажут, вот не послушали, не настроились, шапкозакидались и проиграли, а это очень даже реально.
ermak6848
ermak6848
   174 / 754
сегодня в 16:09
дальше типа:" Шапками закидаем " уже номер не пройдёт и Дзюба не забьёт..
drug01
drug01
   89 / 754
сегодня в 16:02
Как же забыть!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   398 / 754
сегодня в 15:52
ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ МОЖНО И ЗАБЫТЬ, А ВОТ 7-0 НА ЭНФИЛДЕ ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 754
сегодня в 15:46
Ты что они щас целый год будут кичится этой победой что 9-0 выйграли а у кого выйграли не скажут. Это как Барселона кичилась своим камбекам с Псж 6-1 а потом вылетела с ЛЧ так и Росия пролетит от шотланцев!!
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