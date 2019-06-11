Мбаппе забил сотый гол за карьеру

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счет в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Андорры. Для 20-летнего форварда этот гол стал сотым в карьере.
В составе сборной Франции Мбаппе забил 13 голов, в составе «Монако» - 27 голов, в составе ПСЖ, за который он выступает с 2017 года, - 60 голов.
Но Лучшим форвардом может стать.
В 20 лет уже 100 голов забил. Похвально.
Чемпион мира, чемпион Франции.
Карьера складывается просто нереально.
Удачи ему.
Но Лучшим форвардом может стать.
В 20 лет уже 100 голов забил. Похвально.
Чемпион мира, чемпион Франции.
Карьера складывается просто нереально.
Удачи ему.