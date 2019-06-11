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Мбаппе забил сотый гол за карьеру

сегодня, 22:18
АндорраЛоготип футбольный клуб Андорра0 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счет в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Андорры. Для 20-летнего форварда этот гол стал сотым в карьере.

В составе сборной Франции Мбаппе забил 13 голов, в составе «Монако» - 27 голов, в составе ПСЖ, за который он выступает с 2017 года, - 60 голов.

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Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   246 / 753
сегодня в 23:17
Лучшим игроком всех времён ему не быть.
Но Лучшим форвардом может стать.
В 20 лет уже 100 голов забил. Похвально.
Чемпион мира, чемпион Франции.
Карьера складывается просто нереально.
Удачи ему.
Гавроша
Гавроша
   75 / 753
сегодня в 22:57
Неужели только 100 голов у него? А стоит то сколько.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   250 / 753
сегодня в 22:49
Молодец! С юбилейным голом!
Sergey Z
Sergey Z
   234 / 753
сегодня в 22:44
Со стольником Мбаппе!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 753
сегодня в 22:40
Прирожденный форвард!!!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   42 / 753
сегодня в 22:34
Молодец, нечего сказать.
Left Boy
Left Boy
   119 / 753
сегодня в 22:20
стата жесть
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