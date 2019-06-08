Сборная России одержала крупнейшую победу в своей истории

Сборная России отгрузила девять мячей Сан-Марино в матче 3-го тура отборочного раунда Евро-2020.
Это крупнейшая победа в истории национальной команды.
Ранее россияне дважды выигрывали со счетом 7:0 - в выездных матчах с Сан-Марино (1995 год) и Лихтенштейном (2015-й).
Ну а так вспоминается сразу зенитовец Саленко, который на ЧМ94 Камеруну пента-трик(5) отгрузил.
Ну а так вспоминается сразу зенитовец Саленко, который на ЧМ94 Камеруну пента-трик(5) отгрузил.
Примета такая.)))).
Примета такая.)))).
Что за Сан- Марин понятия не имели, результатом тоже огорчены.)))
Что за Сан- Марин понятия не имели, результатом тоже огорчены.)))
Источник :The Guardian
Источник :The Guardian
А сыграли хорошо,раз столько забили))
А сыграли хорошо,раз столько забили))