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Сборная России одержала крупнейшую победу в своей истории

вчера, 20:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Сборная России отгрузила девять мячей Сан-Марино в матче 3-го тура отборочного раунда Евро-2020.

Это крупнейшая победа в истории национальной команды. 

Ранее россияне дважды выигрывали со счетом 7:0 - в выездных матчах с Сан-Марино (1995 год) и Лихтенштейном (2015-й).

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Все комментарии
Sully
Sully ответил mikysss
   45 / 791
сегодня в 04:30
петухам слова не давали
раз слово петухам не давали, чего тогда кукарекаешь? спрашивай прежде чем кукарекать, когда разрешим открывать тебе клюв, тогда и будешь кукарекать...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   137 / 791
сегодня в 04:29
Хорошо, что мало свиней в сборной, но и они тормозили игру.
oreola
oreola
сегодня в 02:51
Все нормально идет тренировочный цикл перед игрой с Бельгией. Команда должна почувствовать вкус гола.
starche
starche
   501 / 791
сегодня в 00:23
Такую порнуху смотреть - себя не уважать.
starche
starche
   501 / 791
сегодня в 00:22
Это не футбол - это пародия.Бедные сантехники и парикмахеры...........
goalaktika
goalaktika
   266 / 791
сегодня в 00:20
Бить "беззащитных" это не показатель потенциала сборной. Сан Марино или казахи вообще не в счёт. В группе есть один сильный соперник и он чпокнул 3:1. А дальше что ? Выйдут из группы а там раскатают их ? Радоваться не чему
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Дед за ЦСКА
   175 / 791
сегодня в 00:19
Кепку Льва Яшина помнишь? Примета такая.)))).
А если серьёзно ? Почему ?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Гавроша
   23 / 791
сегодня в 00:10
Дзюба и делал. Лихтенштейну грузил.
Ну а так вспоминается сразу зенитовец Саленко, который на ЧМ94 Камеруну пента-трик(5) отгрузил.
Шишанутый
Шишанутый
   26 / 791
вчера в 23:49
Так себе достиженее избить бедных карликов-любителей. Украина вон сербов громит вот это круто! А разгромить Сан Марино это не повод для гордости..
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   276 / 791
вчера в 23:38
Орден Черчесову!
drug01
drug01
   90 / 791
вчера в 23:36
Голов много, но и разговоров также много......
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Алексей Коротеев
   61 / 791
вчера в 23:28
Кто -нибудь мне может объяснить - почему Головин во всех матчах за сборную постоянно играет в рваных гетрах ? А ? Ну это просто не красиво ,в конце-концов ! Смотрится как оборванец !!!!! ))))))))))))))))))))
Кепку Льва Яшина помнишь?
Примета такая.)))).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Bavaria_M
   61 / 791
вчера в 23:25
Выиграли у любителей а сток радости
В деревне Гадюкино впервые смотрели матч по цифровому ТВ.
Что за Сан- Марин понятия не имели, результатом тоже огорчены.)))
mangoх12
mangoх12
   66 / 791
вчера в 23:25
два пеналя, два автогола , нашли чему радоваться .. вон Путин 12 шайб забил!
ermak6848
ermak6848
   178 / 791
вчера в 23:22
Это приятно для болельщиков
Bavaria_M
Bavaria_M
   130 / 791
вчера в 23:13
Выиграли у любителей а сток радости
STVA 1
STVA 1
   35 / 791
вчера в 23:10
После покера в ворота Сан-Марино , цена на российского форварда Артёма Дзюбу подскочила в два раза !!!
Источник :The Guardian
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   52 / 791
вчера в 23:03
Красивый хоккейный счёт!
ЮЗИК
ЮЗИК
   168 / 791
вчера в 23:02
Большого труда это не составило
Паровозов
Паровозов
   375 / 791
вчера в 22:55
Хорошо покуражились над любителями.
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   109 / 791
вчера в 22:53
Разорвали на лоскутки. Дзюба покер плюс голевая. Гыгыгы
Дзюба: "Спартаковская школа научила меня культуре паса и пониманию футбола" 13.05.2019 г.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил протон1
   11 / 791
вчера в 22:50
и в данной ситуации констатирую тот факт, будь дзюба в монако, был бы более полезен чем головин
Дзюба - худший игрок матча!!!
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 791
вчера в 22:48
Даже толком не потренировались. На таком уровне не должно быть таких слабых команд.
4RT
4RT
   218 / 791
вчера в 22:45
А чё салюта не было?
Sergey Z
Sergey Z
   277 / 791
вчера в 22:39
Вау! Эйфория началась!!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   175 / 791
вчера в 22:33
Кто -нибудь мне может объяснить - почему Головин во всех матчах за сборную постоянно играет в рваных гетрах ? А ? Ну это просто не красиво ,в конце-концов ! Смотрится как оборванец !!!!! ))))))))))))))))))))
Гавроша
Гавроша
   171 / 791
вчера в 22:33
Кто еще из игроков сборной делал покер? Может и не было такого?
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 791
вчера в 22:29
ну теперь все, теперь перед каждым матчем будут гадать сколько выиграет сборное, 5-0 или 10-0
mikysss
mikysss ответил Sully
   141 / 791
вчера в 22:26
не могли и десятый затолкать что ли? p.s. кто-то из каклов тут писал мол все равно не сможете повторить рекорд окраины, короче привет ему)) разгром Сан-Спартака конечно не показатель, но все же прикольно... 9-0 как никак)
петухам слова не давали
Дракон1988
Дракон1988 ответил Grabovsky
   336 / 791
вчера в 22:25
Выиграли не нравится. 9 забили плохо сыграли. Проигрывают вам половине тоже не по кайфу. Вам не угодить...
Не нужно быть супер сборной,чтобы разгромить Сан-Марино)
А сыграли хорошо,раз столько забили))
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