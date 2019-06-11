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Италия оказалась сильнее Боснии и Герцеговины

вчера, 23:40
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 1Логотип футбольный клуб Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаМатч завершен

Сборная Италии в рамках отборочного матча на Евро-2020 обыграла команду Боснии и Герцеговины.

Турин, стадион Альянц Стэдиум

Италия - Босния и Герцеговина 2:1 (0:1)
Голы: Инсинье 49, Верратти 86 - Джеко 32

Италия: Сиригу, Манчини (Де Шильо 66), Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Бернардески (Белотти 81), Квальярелла (Кьеза 46), Инсинье
Главный тренер: Манчини Роберто.

Босния и Герцеговина: Сехич, Тодорович, Бичакчич, Зуканович, Цивич (Настич 72), Бешич, Пьянич, Сарич, Вишча, Джеко, Гояк (Цимирот 81)
Главный тренер: Просинечки Роберт.

Предупреждения: Жоржиньо 14, Бешич 43, Цивич 44, Сарич 63, Джеко 90+3

В другом поединке игрового дня Германия разгромила Эстонию.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   169 / 759
сегодня в 00:32
Играли все хорошо..
BagioR
BagioR
   236 / 759
вчера в 23:58
Неплохо
Brutalny
Brutalny
   155 / 759
вчера в 23:51
Слабо.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 759
вчера в 23:48
Отскочил Манчини!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   115 / 759
вчера в 23:46
Хоть так.
Boxert
Boxert
   50 / 759
вчера в 23:41
Италию с победой!
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