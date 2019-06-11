Италия оказалась сильнее Боснии и Герцеговины

Сборная Италии в рамках отборочного матча на Евро-2020 обыграла команду Боснии и Герцеговины.
Турин, стадион Альянц Стэдиум
Италия - Босния и Герцеговина 2:1 (0:1)
Голы: Инсинье 49, Верратти 86 - Джеко 32
Италия: Сиригу, Манчини (Де Шильо 66), Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Бернардески (Белотти 81), Квальярелла (Кьеза 46), Инсинье
Главный тренер: Манчини Роберто.
Босния и Герцеговина: Сехич, Тодорович, Бичакчич, Зуканович, Цивич (Настич 72), Бешич, Пьянич, Сарич, Вишча, Джеко, Гояк (Цимирот 81)
Главный тренер: Просинечки Роберт.
Предупреждения: Жоржиньо 14, Бешич 43, Цивич 44, Сарич 63, Джеко 90+3
В другом поединке игрового дня Германия разгромила Эстонию.