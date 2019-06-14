Новичок «Динамо» Калинин: «Рад оказаться в таком прославленном клубе»

Экс-защитник «Рубина» прокомментировал свой переход в «Динамо».

Очень рад оказаться в таком прославленном клубе. Исторически «Динамо» всегда ставило перед собой самые высокие задачи. Знаю, что недавно был открыт красавец-стадион, с нетерпением ожидаю выхода на поле. Со своей стороны хочу сказать, что сделаю всё возможное, чтобы помочь команде достичь поставленных целей.