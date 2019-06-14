ГлавнаяНовости

Новичок «Динамо» Калинин: «Рад оказаться в таком прославленном клубе»

сегодня, 19:51

Экс-защитник «Рубина» Игорь Калинин прокомментировал свой переход в «Динамо».

Очень рад оказаться в таком прославленном клубе. Исторически «Динамо» всегда ставило перед собой самые высокие задачи. Знаю, что недавно был открыт красавец-стадион, с нетерпением ожидаю выхода на поле. Со своей стороны хочу сказать, что сделаю всё возможное, чтобы помочь команде достичь поставленных целей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хохлов: «Потенциал Калинина до конца не раскрыт»
Сегодня, 19:32 Комментарии7
Булыкин: «Стоит сборной России проиграть - и болельщики могут отвернуться»
Сегодня, 17:44 Комментарии8
Дворкович: «Количество зрителей на матчах сборной России - это наследие ЧМ»
Сегодня, 17:33 Комментарии2
Олич: «Дзюба сейчас находится на пике»
Сегодня, 16:48 Комментарии42
Кудряшов: «Перед ЧМ игроки сборной были злы из-за того, что про нас писали»
Сегодня, 16:30 Комментарии5
Плетикоса: «Влашичу нужно выбрать команду, где он сможет прогрессировать»
Сегодня, 15:49 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил Napoleon Bonapart
   20 / 747
сегодня в 21:01
Уважаемый. ДИНАМО- клуб, за который я болею 50 лет. От Вас, не чаял, такое услышать.....
Вы меня звените! Ваш клуб я уважаю и отношусь к нему с уважением!!!
Просто я против когда переходят и такие слова говорят!
Кстати новичкам Локо я желаю удачи, но ..
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Байкал-38
   64 / 747
сегодня в 20:37
Ты бы ещё в Спрартак перешёл бы! Не позоряся молчи!
Уважаемый. ДИНАМО- клуб, за который я болею 50 лет. От Вас, не чаял, такое услышать.....
Байкал-38
Байкал-38
   20 / 747
сегодня в 20:27
Ты бы ещё в Спрартак перешёл бы! Не позоряся молчи!
cska plus
cska plus
   18 / 747
сегодня в 20:10
В хрющатнике в музей бы повели на генеральную уборку от паутины.
Свинодел
Свинодел
   407 / 747
сегодня в 19:53
Был когда-то прославленный, сейчас больше пердивный.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100