Плетикоса: «Влашичу нужно выбрать команду, где он сможет прогрессировать»

Бывший голкипер «Спартака» считает, что его соотечественнику не стоит гнаться за деньгами на данном этапе карьеры.

Много читал в хорватских газетах о том, что у ЦСКА нет опции выкупа Влашича из «Эвертона». Так что пока его будущее неизвестно. Мы живем в одном городе, и несколько дней назад я видел в Сплите его папу Йошко. Мы много разговаривали о Николе и о том, как он выступал в этом сезоне за ЦСКА . Главное сейчас — выбрать команду, где Никола сможет прогрессировать дальше. Он все-таки молодой парень, его ждет чемпионат Европы, который скоро начинается в Италии. Конечно, думаю, если у ЦСКА есть такой шанс, они сделают все, чтобы его удержать.

Я сказал папе Николы о том, что не надо идти ни за деньгами, ни за большим клубом, а надо выбрать внимательно и хорошего тренера, и хороший чемпионат, где играют в качественный футбол и где Влашич может дальше прогрессировать. Это самое главное для молодого игрока. В том году он сделал очень большой шаг, и я надеюсь, что и дальше он будет расти над собой.