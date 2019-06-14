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Плетикоса: «Влашичу нужно выбрать команду, где он сможет прогрессировать»

сегодня, 15:49

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что его соотечественнику Николе Влашичу не стоит гнаться за деньгами на данном этапе карьеры.

Много читал в хорватских газетах о том, что у ЦСКА нет опции выкупа Влашича из «Эвертона». Так что пока его будущее неизвестно. Мы живем в одном городе, и несколько дней назад я видел в Сплите его папу Йошко. Мы много разговаривали о Николе и о том, как он выступал в этом сезоне за ЦСКА. Главное сейчас — выбрать команду, где Никола сможет прогрессировать дальше. Он все-таки молодой парень, его ждет чемпионат Европы, который скоро начинается в Италии. Конечно, думаю, если у ЦСКА есть такой шанс, они сделают все, чтобы его удержать.

Я сказал папе Николы о том, что не надо идти ни за деньгами, ни за большим клубом, а надо выбрать внимательно и хорошего тренера, и хороший чемпионат, где играют в качественный футбол и где Влашич может дальше прогрессировать. Это самое главное для молодого игрока. В том году он сделал очень большой шаг, и я надеюсь, что и дальше он будет расти над собой.

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Все комментарии
морозз
морозз
   25 / 747
сегодня в 16:14
Прогрессировать в нашем чемпионате невозможно, он тихоходен и непривлекателен для топ футболистов! Ну может быть если только заработать на старость, да и то уже в возрасте! Так что Влашич беги из конюшни теряя копыта!
Шишанутый
Шишанутый
   19 / 747
сегодня в 16:02
Тогда из конюшни надо валить. Влашич уже перерос уровень Гинерклаба и дворовой Рпл.
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