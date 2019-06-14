Булыкин: «Стоит сборной России проиграть - и болельщики могут отвернуться»

Экс-футболист сборной России поделился воспоминаниями о домашнем чемпионате мира, а также прокомментировал выступление национальной команды в последующих матчах.

Я был послом того чемпионата мира, поэтому помню всё: подготовку, сам матч, и, конечно же, ощущения, когда мы победили. Думаю, те эмоции остались в памяти даже у тех, кто не увлекается футболом.

С тех пор прошёл год. Конечно, многие игроки прибавили. Вызов в сборную, тем более на чемпионат мира, даёт игроку мотивацию развиваться и становиться лучше. Из тех ребят шаг вперёд сделали многие, но некоторые и назад шагнули. Игнашевич, например - играть перестал.

Несмотря на то что не всё получилось в Лиге Наций, тот мощный импульс, который получили болельщики, никуда не делся. Все ждут от нашего футбола тех же эмоций, что и тогда, но от любви до ненависти - один шаг. Стоит только проиграть - и болельщики могут отвернуться. Нужно пройти на чемпионат Европы и снова радовать страну хорошей игрой и результатами. Хочется, чтобы в этот раз мы уже замахнулись на трофей.

Что надо делать, чтобы продолжать выступать на высоком уровне? Больше уделять внимание молодёжи. Нужны голодные ребята с горящими глазами. Тренеры должны доверять им, и тогда мы вырастим поколение, которое будет ничуть не хуже того, что выступает сейчас.