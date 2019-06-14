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Кудряшов: «Перед ЧМ игроки сборной были злы из-за того, что про нас писали»

сегодня, 16:30

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился воспоминаниями о домашнем чемпионате мира.

Когда чемпионат России закончился, удалил у себя все новостные спортивные ленты, приложения. В команде немного говорили о недовольстве болельщиков, все были злы из-за того, что про нас писали. Обсуждали перед матчами, что нужно доказать, что люди ошибаются.

Время идет быстро, и кажется, что ЧМ только закончился. Или, наоборот, что мы еще на чемпионате мира. Пока идет подготовка к предстоящим матчам на чемпионате Европы, такое ощущение, что все вернулось.

На мундиале Россия дошла до 1/4 финала

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Все комментарии
beefs
beefs
   63 / 745
сегодня в 17:30
Злитесь дальше, нужно войти хотя бы в 20-ку...
GreeM
GreeM
   48 / 745
сегодня в 17:07
Пока победы только над слабейшими соперниками.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   20 / 745
сегодня в 16:56
Про игроков сборной всегда такое пишут, а помогло только одно, чемпионат был дома.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   180 / 745
сегодня в 16:39
И злость не помогла в матче с бельгийцами. Помогла в игре с испанцами ? Глупость, так как в игре с ними вам просто ПОВЕЗЛО. Пора в конце концов успокоиться, г-н Кудряшов, и заниматься своими прямыми обязанностями, т.е. играть в футбол и повышать свое индивидуальное мастерство, а то без слез не взглянешь, как порой вы играете в сборной России.
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