Кудряшов: «Перед ЧМ игроки сборной были злы из-за того, что про нас писали»

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился воспоминаниями о домашнем чемпионате мира.
Когда чемпионат России закончился, удалил у себя все новостные спортивные ленты, приложения. В команде немного говорили о недовольстве болельщиков, все были злы из-за того, что про нас писали. Обсуждали перед матчами, что нужно доказать, что люди ошибаются.
Время идет быстро, и кажется, что ЧМ только закончился. Или, наоборот, что мы еще на чемпионате мира. Пока идет подготовка к предстоящим матчам на чемпионате Европы, такое ощущение, что все вернулось.
На мундиале Россия дошла до 1/4 финала.