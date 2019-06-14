Кудряшов: «Перед ЧМ игроки сборной были злы из-за того, что про нас писали»

Защитник сборной России поделился воспоминаниями о домашнем чемпионате мира.

Когда чемпионат России закончился, удалил у себя все новостные спортивные ленты, приложения. В команде немного говорили о недовольстве болельщиков, все были злы из-за того, что про нас писали. Обсуждали перед матчами, что нужно доказать, что люди ошибаются.