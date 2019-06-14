Дворкович: «Количество зрителей на матчах сборной России - это наследие ЧМ»

Председатель оргкомитета ЧМ -2018 Аркадий Дворкович считает, что прошедший в России мундиаль повлиял на хорошую посещаемость отборочных матчей Евро-2020.

Встречу сборной России против Сан-Марино посетил 42 421 зритель, а на матч против Кипра пришли 42 228 человек.

Количество болельщиков - наследие чемпионата мира. Это показывает, насколько наши болельщики любят сборную и уважают тот труд, который был сделан командой. Нравятся стадионы, на них приятно приходить, хорошая атмосфера. Но наследие гораздо шире, чем просто посещение матчей.

Мне понравилась игра сборной России в последних матчах, хотя соперники были ниже классом. Но на любой матч надо выходить и выигрывать, из истории мы помним, как наши футболисты сложно играли и с относительно слабыми командами. Приятно, что ребята с первой до последней минуты атаковали и добились успеха. Что не забили больше одного мяча с киприотами - это несчастный случай, шансов было много.