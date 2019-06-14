Хохлов: «Потенциал Калинина до конца не раскрыт»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал подписание контракта с защитником .

С прошлой осени мы достаточно пристально следили за Игорем – нам импонировала его манера игры, спортивный характер, отношение к футболу. Считаем, что это молодой, амбициозный, эффективный футболист, обладающий хорошим набором качеств для успешной игры на своей позиции.

По нашим оценкам, его потенциал еще до конца не раскрыт, Калинину есть куда расти и это привлекает, позволяет рассчитывать на будущий прогресс. Немаловажным фактором является и российское гражданство нашего новичка.

Предваряя вопросы об обилии игроков схожего амплуа, хочу сказать, что наша задача – создать в команде здоровую конкуренцию на каждую позицию. У нас есть четкий, продуманный план на эту трансферную кампанию и мы верим, что клуб приложит все усилия для его воплощения.