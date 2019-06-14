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Хохлов: «Потенциал Калинина до конца не раскрыт»

сегодня, 19:32

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал подписание контракта с защитником Игорем Калининым.

С прошлой осени мы достаточно пристально следили за Игорем – нам импонировала его манера игры, спортивный характер, отношение к футболу. Считаем, что это молодой, амбициозный, эффективный футболист, обладающий хорошим набором качеств для успешной игры на своей позиции.

По нашим оценкам, его потенциал еще до конца не раскрыт, Калинину есть куда расти и это привлекает, позволяет рассчитывать на будущий прогресс. Немаловажным фактором является и российское гражданство нашего новичка.

Предваряя вопросы об обилии игроков схожего амплуа, хочу сказать, что наша задача – создать в команде здоровую конкуренцию на каждую позицию. У нас есть четкий, продуманный план на эту трансферную кампанию и мы верим, что клуб приложит все усилия для его воплощения.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   97 / 747
сегодня в 20:50
Либо все эти взятые не бесплатно плиевы- калинины немедленно начинают раскрывать свой потенциал, либо Диман не потянет в Динамо и до зимы.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Alex-96
   214 / 747
сегодня в 20:35
Ну так его к тренеру настоящему надо чтобы раскрыл - к Ганчаренко, к Семину, к Бердыеву, а в Динамо кто ж его раскроет?!
Бердыев скоро придет в Динамо
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил No pupsiks
   214 / 747
сегодня в 20:34
И в Динамо ему это будет не суждено будет сделать.
Клоновод Славнов, в питерском проекте без истории ни один российский игрок не сможет раскрыть свой потенциал
cska plus
cska plus
   18 / 747
сегодня в 20:11
Димон раскроет его.
No pupsiks
No pupsiks
   12 / 747
сегодня в 19:46
И в Динамо ему это будет не суждено будет сделать.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   64 / 747
сегодня в 19:38
Ну да, ну да, ты, Дима, его раскроешь? Ну-ну....
Где форварды, Хохлов??? Или ты тока разрушать умеешь???
Alex-96
Alex-96
   307 / 747
сегодня в 19:36
Ну так его к тренеру настоящему надо чтобы раскрыл - к Ганчаренко, к Семину, к Бердыеву, а в Динамо кто ж его раскроет?!
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