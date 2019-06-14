Олич: «Дзюба сейчас находится на пике»

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич считает, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе стоит попробовать свои силы в АПЛ.
Артем сейчас находится на пике, хотя ему уже совсем скоро (22 августа) исполнится 31 год. Но если он хочет поиграть в Англии, то переходить надо в это трансферное окно, потом будет поздно. Будем честны: даже просто попасть в топовые команды будет нереально тяжело. А если каким-то чудом попадет — вряд ли будет играть. Но если он перейдет не в самую топовую команду, забьет 15 мячей, то легко может перейти в другую. Года три-четыре поиграть на самом высоком уровне у него есть.
Теперь каждого будешь "благодарить" за уход...???
Да в сезоне 2014/15 даже без доверия тренера Артём за Спартак в 13-ти играх чемпионата забил 7 мячей......что вашим нынешним "голеодорам" и в самом счастливом сне не приснится...))))
P.S.А Педро Роша вчера за Крузейро голевую передачу сделал....
Теперь каждого будешь "благодарить" за уход...???
Да в сезоне 2014/15 даже без доверия тренера Артём за Спартак в 13-ти играх чемпионата забил 7 мячей......что вашим нынешним "голеодорам" и в самом счастливом сне не приснится...))))
P.S.А Педро Роша вчера за Крузейро голевую передачу сделал....
А в Англии, если он туда метнется, будет сразу закат карьеры.
Никому он там на ... не нужен.
От добра - добра не ищут, тем более в 30 лет...
А в Англии, если он туда метнется, будет сразу закат карьеры.
Никому он там на ... не нужен.
От добра - добра не ищут, тем более в 30 лет...
Но лучше пусть переходит, тогда все убедятся, какой он деревянный
Но лучше пусть переходит, тогда все убедятся, какой он деревянный