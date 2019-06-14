Олич: «Дзюба сейчас находится на пике»

Бывший форвард ЦСКА считает, что нападающему «Зенита» стоит попробовать свои силы в АПЛ .

Артем сейчас находится на пике, хотя ему уже совсем скоро (22 августа) исполнится 31 год. Но если он хочет поиграть в Англии, то переходить надо в это трансферное окно, потом будет поздно. Будем честны: даже просто попасть в топовые команды будет нереально тяжело. А если каким-то чудом попадет — вряд ли будет играть. Но если он перейдет не в самую топовую команду, забьет 15 мячей, то легко может перейти в другую. Года три-четыре поиграть на самом высоком уровне у него есть.