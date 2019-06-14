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Олич: «Дзюба сейчас находится на пике»

сегодня, 16:48

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич считает, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе стоит попробовать свои силы в АПЛ.

Артем сейчас находится на пике, хотя ему уже совсем скоро (22 августа) исполнится 31 год. Но если он хочет поиграть в Англии, то переходить надо в это трансферное окно, потом будет поздно. Будем честны: даже просто попасть в топовые команды будет нереально тяжело. А если каким-то чудом попадет — вряд ли будет играть. Но если он перейдет не в самую топовую команду, забьет 15 мячей, то легко может перейти в другую. Года три-четыре поиграть на самом высоком уровне у него есть.

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ermak6848
ermak6848
   126 / 745
сегодня в 17:32
Сам решит Артём...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   8 / 745
сегодня в 17:27
В крутом пике он!))) Как ушел из Спартака, так Спартак и стал чемпионом!!!
Из Спартака за 16 лет ушли 84 игрока...))))
Теперь каждого будешь "благодарить" за уход...???

Да в сезоне 2014/15 даже без доверия тренера Артём за Спартак в 13-ти играх чемпионата забил 7 мячей......что вашим нынешним "голеодорам" и в самом счастливом сне не приснится...))))

P.S.А Педро Роша вчера за Крузейро голевую передачу сделал....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   67 / 745
сегодня в 17:27
Ивица дело говорит, надо попробовать Артёму себя в любом европейском клубе.
Аксинья
Аксинья
   32 / 745
сегодня в 17:19
Чтобы забить 15 мячей ему надо нанести не менее полутыщи ударов по воротам, ну а кто в Англии ему такое позволит...
Leningrad 84
Leningrad 84
   220 / 745
сегодня в 17:10
На пике Артем только в Зените и в сборной России.
А в Англии, если он туда метнется, будет сразу закат карьеры.
Никому он там на ... не нужен.
От добра - добра не ищут, тем более в 30 лет...
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   15 / 745
сегодня в 17:08
Дзюба как ушел от свиней, так всегда на пике. Гыгыгы
В крутом пике он!))) Как ушел из Спартака, так Спартак и стал чемпионом!!!
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 745
сегодня в 17:02
Дзюба как ушел от свиней, так всегда на пике. Гыгыгы
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:01
лучше бы он на пике весной находился, когда Вильяреалу забивать нужно было
No pupsiks
No pupsiks
   10 / 745
сегодня в 16:58
Как от свиней удрал, так всё время и на пике.
razdvatri
razdvatri
   360 / 745
сегодня в 16:54
на пике точеной
Absinthe5
Absinthe5
   61 / 745
сегодня в 16:53
он в России забить 15 не может
Но лучше пусть переходит, тогда все убедятся, какой он деревянный
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