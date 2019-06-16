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Мяч АПЛ в следующем сезоне будет с розовыми вставками

сегодня, 14:02

Представлен мяч, которым будут играть команды в новом сезоне АПЛ.

Сфера выполнена в сером цвете с черными и розовыми вставками.

Напомним, что действующим чемпионом АПЛ является «Манчестер Сити».

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Все комментарии
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Князю бан по барабану
   96 / 751
сегодня в 15:17
Так я о чём?) Твои соплеменники Юве хаяли, теперь хочу их послушать. Аха-ха) Лично я в большей степени лесбиян и обожаю розовое.)))
где-то слышал,что розовый цвет часто олицетворяет борьбу с онкологическими заболеваниями или что-то в этом роде и в этой связи многие команды стали применять..
привет)
Faustello
Faustello
   21 / 751
сегодня в 14:55
У Реброва слюни потекли от желания лизнуть ))
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Viduka
   146 / 751
сегодня в 14:53
Так я о чём?)
Твои соплеменники Юве хаяли, теперь хочу их послушать. Аха-ха)
Лично я в большей степени лесбиян и обожаю розовое.)))
КЭТиК
КЭТиК
   198 / 751
сегодня в 14:50
Лишь бы летел хорошо.
Faustello
Faustello
   21 / 751
сегодня в 14:46
Розовый это прекрасно, голубой - фу фу фу.
Viduka
Viduka ответил Князю бан по барабану
сегодня в 14:44
Жду комментариев поклонников "мужественной" ОПЛ. Аха-ха)
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   737 / 751
сегодня в 14:20
А че,не с Голубыми???Им очень идет!!!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   146 / 751
сегодня в 14:18
Жду комментариев поклонников "мужественной" ОПЛ. Аха-ха)
Zenit_84
Zenit_84
   73 / 751
сегодня в 14:08
Розовый фламинго - дитя заката...
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