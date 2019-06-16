Мяч АПЛ в следующем сезоне будет с розовыми вставками

Представлен мяч, которым будут играть команды в новом сезоне АПЛ.
Сфера выполнена в сером цвете с черными и розовыми вставками.
Напомним, что действующим чемпионом АПЛ является «Манчестер Сити».
Представлен мяч, которым будут играть команды в новом сезоне АПЛ.
Сфера выполнена в сером цвете с черными и розовыми вставками.
Напомним, что действующим чемпионом АПЛ является «Манчестер Сити».
привет)
привет)
Твои соплеменники Юве хаяли, теперь хочу их послушать. Аха-ха)
Лично я в большей степени лесбиян и обожаю розовое.)))
Твои соплеменники Юве хаяли, теперь хочу их послушать. Аха-ха)
Лично я в большей степени лесбиян и обожаю розовое.)))