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Фалькао: «Моя цель - выиграть Кубок Америки»

сегодня, 16:00

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао после победы в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки над Аргентиной (2:0) в интервью UOL прокомментировал информацию о том, что его хотят видеть бразильские «Фламенго» и «Палмейрас».

Контракт 33-летнего Фалькао с «Монако» рассчитан еще на сезон.

Я что-то слышал об интересе «Фламенго» и «Палмейрас». Бразильский чемпионат - отличный, но мои цели - заключить новый контракт с «Монако» и выиграть Кубок Америки. Возможно, в будущем и рассмотрю вопрос с переездом в Бразилию, кто знает...

Фалькао забил 15 голов в 33 матчах Лиги 1 в минувшем сезоне. 

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