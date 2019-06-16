Фалькао: «Моя цель - выиграть Кубок Америки»

сегодня, 16:00

Нападающий сборной Колумбии после победы в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки над Аргентиной (2:0) в интервью UOL прокомментировал информацию о том, что его хотят видеть бразильские «Фламенго» и «Палмейрас».

Контракт 33-летнего Фалькао с «Монако» рассчитан еще на сезон.

Я что-то слышал об интересе «Фламенго» и «Палмейрас». Бразильский чемпионат - отличный, но мои цели - заключить новый контракт с «Монако» и выиграть Кубок Америки. Возможно, в будущем и рассмотрю вопрос с переездом в Бразилию, кто знает...

Фалькао забил 15 голов в 33 матчах Лиги 1 в минувшем сезоне.