Суарес: «Я мог пропустить Кубок Америки, если бы „Барса“ вышла в финал ЛЧ»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес перед стартом Кубка Америки отметил, что он мог бы и пропустить турнир, если бы позже сделал операцию на мениске.
Поскольку «Барса» вылетела в полуфинале ЛЧ, уругваец перенес операцию 9 мая и успел восстановиться.
Не знаю, что было бы, если бы мы дошли до финала ЛЧ. Не знаю, успел бы я восстановиться до начала Кубка Америки или нет. Понятия не имею.
Люди не представляют, что такое разрыв мениска. Играть с ним невозможно.
Но вот статистика игр без него, красноречиво говорит о обратном. Что и без него способна ввигрывать большие матчи.
Но вот статистика игр без него, красноречиво говорит о обратном. Что и без него способна ввигрывать большие матчи.