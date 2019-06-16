Суарес: «Я мог пропустить Кубок Америки, если бы „Барса“ вышла в финал ЛЧ»

Нападающий сборной Уругвая перед стартом Кубка Америки отметил, что он мог бы и пропустить турнир, если бы позже сделал операцию на мениске.

Поскольку «Барса» вылетела в полуфинале ЛЧ , уругваец перенес операцию 9 мая и успел восстановиться.

Не знаю, что было бы, если бы мы дошли до финала ЛЧ . Не знаю, успел бы я восстановиться до начала Кубка Америки или нет. Понятия не имею.

Люди не представляют, что такое разрыв мениска. Играть с ним невозможно.