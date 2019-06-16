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Суарес: «Я мог пропустить Кубок Америки, если бы „Барса“ вышла в финал ЛЧ»

сегодня, 12:38

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес перед стартом Кубка Америки отметил, что он мог бы и пропустить турнир, если бы позже сделал операцию на мениске.

Поскольку «Барса» вылетела в полуфинале ЛЧ, уругваец перенес операцию 9 мая и успел восстановиться.

Не знаю, что было бы, если бы мы дошли до финала ЛЧ. Не знаю, успел бы я восстановиться до начала Кубка Америки или нет. Понятия не имею.

Люди не представляют, что такое разрыв мениска. Играть с ним невозможно.

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Все комментарии
NGY
NGY ответил Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:57
Кубок Америки довольно таки второстепенный турнир - ради ЧЕ люди как правило терпят. Ну если ты конечно не Паша Погребняк.
не второстепенный, а третьесортный!
NGY
NGY ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:56
Месси грандиозный авторитет в Барсе и в Каталонии но по характеру слабый,был бы я Месси давно поставил бы условия,после Ромы спонсорам катарским,или я ухожу или уходят Нечистьтеу и Чморверде.Барса держится на Месси а без него max уровень Сельты.
Да да, "держится" на Месси.

Но вот статистика игр без него, красноречиво говорит о обратном. Что и без него способна ввигрывать большие матчи.
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
сегодня в 13:40
продать за один цент а лучше избавится бесплатно от пенсии только и может валяться и позориться и гримассы какие то корчить уже даже сливочные когда говорят про эту дельфину то и возразить нету потому что превращает все в балет иди на луиска недоделанный
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
сегодня в 13:38
если бы зубастый пи реализовывал выходы один на один тогда бы вышли но ты только и можешь говорить я не буду праздновать голы в ворота ливера а на самом деле кривой как дзюба
anfield1984
anfield1984
сегодня в 13:12
Луис, там угловой подали уже?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:58
Кубок Америки довольно таки второстепенный турнир - ради ЧЕ люди как правило терпят. Ну если ты конечно не Паша Погребняк.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:56
Месси грандиозный авторитет в Барсе и в Каталонии но по характеру слабый,был бы я Месси давно поставил бы условия,после Ромы спонсорам катарским,или я ухожу или уходят Нечистьтеу и Чморверде.Барса держится на Месси а без него max уровень Сельты.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:48
финалов у Месси в этом году лишь один,в кабинетном кубке
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:40
Повезло!!!!!!!!!!!!! Хо-хо-хо!!!!!!!!!!
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