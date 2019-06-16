Погба публично объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе из клуба.

Я был в Манчестере три года, здесь у меня были хорошие и плохие моменты, как и у всех.

После всего того, что произошло со мной в прошедшем сезоне, я думаю, что пришла пора мне попробовать силы где-нибудь в другом месте. Это подходящее время.