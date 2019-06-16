Погба публично объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объявил об уходе из клуба.
Я был в Манчестере три года, здесь у меня были хорошие и плохие моменты, как и у всех.
После всего того, что произошло со мной в прошедшем сезоне, я думаю, что пришла пора мне попробовать силы где-нибудь в другом месте. Это подходящее время.
Ранее ходили разговоры, что Погба может перейти в ПСЖ.
Смешно)
Смешно)
А сейчас заявляет, что уходит.
А сейчас заявляет, что уходит.
Еще бы от Санчеса избавиться...
Еще бы от Санчеса избавиться...