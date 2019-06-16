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Погба публично объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 13:08

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объявил об уходе из клуба. 

Я был в Манчестере три года, здесь у меня были хорошие и плохие моменты, как и у всех. 

После всего того, что произошло со мной в прошедшем сезоне, я думаю, что пришла пора мне попробовать силы где-нибудь в другом месте. Это подходящее время. 

Ранее ходили разговоры, что Погба может перейти в ПСЖ.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
сегодня в 13:57
Оно и к лучше. Тусовщики никогда не будут гордостью Манчестера.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
сегодня в 13:49
Чёрное бревно не потеря для муму
ДСА
ДСА
сегодня в 13:48
В итоге закончит как и Туре - в китайском захолустье.
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил KaiserRM
сегодня в 13:43
Давно пора валить с этого середняка,муму идет путём Милана.
Пресса обществу вешает лапшу и говорит: МЮ - это сильная команда.
dimagas1
dimagas1 ответил Брулин
сегодня в 13:43
Понятия не имею куда же он может перейти, какие есть для него варианты?
    Навуходоносор ll
    Навуходоносор ll ответил вoлгoдoн
    сегодня в 13:41
    в какой из кабинетов пойдет черный абхаз,в алжирский или туринский?
    В мюнхенский или в каталонский, аха-ха.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 13:40
    Понятия не имею куда же он может перейти, какие есть для него варианты?
    Навуходоносор ll
    Навуходоносор ll ответил BARCELONA-BEST
    сегодня в 13:38
    И куда собрался этот ленивый пешеход?
    Главный пешеход у тебя на аватаре.
    KaiserRM
    KaiserRM
    сегодня в 13:37
    Давно пора валить с этого середняка,муму идет путём Милана.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 13:36
    Когда отсутствие головы мешает ногам...
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 13:35
    МЮ это только поможет.
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 13:35
    Наверное в Реал Мадрид!
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций ответил АС35
    сегодня в 13:34
    Тяжёлые времена для команды, это не для Погба. Погба пойдёт туда, где особо напрягаться не надо, выигрывая трофеи, получая огромную зарплату. Погба пойдёт в команду, где он особо не нужен, где есть кому играть, выигрывать.
    в псж там и не с кем особо играть и можно повыеживаться вот как только 1.8 лиги чемпионов придет погдуну укажут на его место
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 13:31
    Балласт сам отпал))
    LOpp
    LOpp ответил вoлгoдoн
    сегодня в 13:27
    Погба абхаз?
    Смешно)
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 13:25
    не оправдал этот крысенок надежд , нужно срубить за него как можно больше бабла и укрепить состав хорошими футболистами !
    SoberBober
    SoberBober
    сегодня в 13:23
    Можно считать, что одной проблемой в МЮ меньше?
    АС35
    АС35
    сегодня в 13:23
    Тяжёлые времена для команды, это не для Погба. Погба пойдёт туда, где особо напрягаться не надо, выигрывая трофеи, получая огромную зарплату. Погба пойдёт в команду, где он особо не нужен, где есть кому играть, выигрывать.
    RMUKMU
    RMUKMU ответил вoлгoдoн
    сегодня в 13:20
    В катарский.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 13:19
    Когда вернулся в Мю, говорил, что это его дом, что всегда мечтал вернуться и все такое))
    А сейчас заявляет, что уходит.
    Слайш
    Слайш
    сегодня в 13:18
    нет нет нет, только не это.. Только не в Реал.. Перес - запрети Зидану покупать это чучело.
    RMUKMU
    RMUKMU
    сегодня в 13:17
    Ура! Вон,вон,вон.
    kovalev-barin
    kovalev-barin
    сегодня в 13:17
    ШИКАРНАЯ НОВОСТЬ!!!

    Еще бы от Санчеса избавиться...
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 13:17
    В Юве вернется ли в ПСЖ рванет ...
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 13:16
    И куда собрался этот ленивый пешеход?
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:15
    В добрый путь
    dimagas1
    dimagas1
    сегодня в 13:13
    В МЮ должны радоваться)))
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 13:12
    и правильно делает. Нечего терять время в этой дыре
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 13:12
    в какой из кабинетов пойдет черный абхаз,в алжирский или туринский?
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    сегодня в 13:11
    Welcome to Real Madrid.
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