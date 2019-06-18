Де Лигт окончательно отказал «Барселоне»

сегодня, 21:18

Защитник «Аякса» и его агент Мино Райола отклонили последнее предложение «Барселоны».

Изначально отказался Райола, после чего его поддержал и сам футболист. 19-летний де Лигт просил зарплату выше, чем у другого новичка каталонцев Френки де Йонга, мотивируя это тем, что у него есть предложения и от других топ-клубов.

У «Барселоны» было заключено предварительное соглашение с «Аяксом», однако де Лигт отказался переезжать в Каталонию, поскольку «Ювентус», ПСЖ и «Бавария» готовы платить ему больше.