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Де Лигт окончательно отказал «Барселоне»

сегодня, 21:18

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт и его агент Мино Райола отклонили последнее предложение «Барселоны».

Изначально отказался Райола, после чего его поддержал и сам футболист. 19-летний де Лигт просил зарплату выше, чем у другого новичка каталонцев Френки де Йонга, мотивируя это тем, что у него есть предложения и от других топ-клубов.

У «Барселоны» было заключено предварительное соглашение с «Аяксом», однако де Лигт отказался переезжать в Каталонию, поскольку «Ювентус», ПСЖ и «Бавария» готовы платить ему больше.

По слухам, «сине-гранатовые» готовы были заплатить за игрока 75 млн евро. Самому футболисту предлагалась зарплата в размере 6 млн евро в год, что вдвое меньше, чем дает ПСЖ.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   144 / 719
сегодня в 22:07
Барса богаче чем Юве и Бавария,но руководители и спонсоры пустышки.Желаю Барсе в третий раз позора и 4 место в Ла лиге,может тогда сменятся все руковолство и придет мужчина Лапорта или даже Апсни.
Artuom
Artuom ответил dimagas1
   88 / 719
сегодня в 22:07
Баварии он не сильно и нужон,ПСЖ или Ювентус скорее всего.
Бавария хочет расстаться с Боатенгом, он действительно сильно сдал за последние сезоны. Да и Хумельс не всегда хорош... да и травматичен.
Так что Баварии явно нужен сильный защ в основу.

И у Юве так же. Основные защи старые. Кьелини ещё поиграет, а Бонуччи уже явно не успевает за молодыми резвыми противниками.
Artuom
Artuom ответил 3ton
   88 / 719
сегодня в 22:02
Интересно , по слухам за Неймара Барселона хочет 100млн отдать + Дембеле ,Ракитич и Умтити . Как они собираються делить время между Сильвой, Маркиньосом ,Умтити и де Лигтом )
Маркиньос прекрасно играет опорника(и в прошедшем сезоне много матчей именно на этой позиции провёл). Остаётся трое - как раз оптимально. Де Лигт кстати тоже умеет играть в опорке.

+ ротация хорошая, тот же Сильва два последних сезона только 2/3 матчей играет... а в связи с возрастом возможно ещё чуть реже будет выходить.

Так что всё норм будет в таком случае.
Брулин
Брулин
   29 / 719
сегодня в 22:01
Сериалы в самом разгаре. Новый сезон, а все по-старому
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   171 / 719
сегодня в 21:56
даже не мешок Ювентус готов платить в год больше,чем Барса,вот это дожились.
3ton
3ton
   400 / 719
сегодня в 21:51
Интересно , по слухам за Неймара Барселона хочет 100млн отдать + Дембеле ,Ракитич и Умтити .
Как они собираються делить время между Сильвой, Маркиньосом ,Умтити и де Лигтом )
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   144 / 719
сегодня в 21:48
Правильно сделал,молодец.Денежный мешок деньги жалеет,да еще опущенные Красными ниже плинтуса требуют извинение у Неймара и Гризмана,они тоже должны послать власти Барсы на три буквы и перейти в Ювентус итд.Упустили суперзащитника,хотят упускать двух грандов,но купять дешевых стариков,как Видаль,как посредственных Гомешей,трусливых гиен итд.Барсу ненавижу,пока у руля мошенник борточмо и трус вальмуравей.Если Месси был бы мужчиной давно уволил бы этих двух г...он легко может этого делать но боится или не догоняет.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Великий Князь
   171 / 719
сегодня в 21:48
Путалошки настолько тупы, что им приходится отказывать дважды, трижды, а потом окончательно. Аха-ха)
приходится забить в их ворота 4 мяча,что бы они поняли,что финал пролетел,как ПСЖ над Парижем. ухуху!
Великий Князь
Великий Князь
   128 / 719
сегодня в 21:45
Путалошки настолько тупы, что им приходится отказывать дважды, трижды, а потом окончательно. Аха-ха)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   171 / 719
сегодня в 21:44
это 115 тыщ евро в мес, ну если честно,то в АПЛе в бигсикс получал бы больше, минимум 150тыщ стервятников.
FILL3286
FILL3286
   5 / 719
сегодня в 21:43
хахахахах
Не кто не хочет идти в балетный вальс((((
рус фан
рус фан
   97 / 719
сегодня в 21:43
Многие болелы каталонских хотели бы видеть Де Лигта в команде, цену 80 млн и з/п в 12 можно было бы отдать, но Бартомеу и Вальверде, желают с большими (ударение на о) дырами в обороне играть. Де Лигт может вырасти во второго Ван Дейка на мой взгляд. Реал уже купил Милитао, а жаль возможно голландец получше и сейчас за него поборолись бы.
Великий Князь
Великий Князь
   128 / 719
сегодня в 21:38
6 мультов это курам на смех, тем более, что моська половину у всех отбирает)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
   17 / 719
сегодня в 21:34
что-то пошло не так... парень оказался не латиносом тупоголовым, не хочет сам за себя доплачивать, да еще идти на крохи с мяськиного стола))) ахахаха
Мне кажется, тут все проще, парижский мешок его засыпал нефтяными евриками)))
Zenit_84
Zenit_84
   83 / 719
сегодня в 21:31
Как можно отказать Барсе?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 719
сегодня в 21:30
Работа она везде работа...тем более что рабочее место у него везде одинаково...это футбольная поляна....
А вне работы......Париж всё же по-прикольней Барселоны и Мюнхена....))
juvenale
juvenale
   71 / 719
сегодня в 21:28
скорее всего в мешок
allemz
allemz
   37 / 719
сегодня в 21:28
Единственный вариант - ПСЖ. Как говорится, и к туринской бабке не ходи.
dzvinka
dzvinka
   77 / 719
сегодня в 21:26
что-то пошло не так... парень оказался не латиносом тупоголовым, не хочет сам за себя доплачивать, да еще идти на крохи с мяськиного стола))) ахахаха
dimagas1
dimagas1
   66 / 719
сегодня в 21:25
Баварии он не сильно и нужон,ПСЖ или Ювентус скорее всего.
дурман
дурман
   208 / 719
сегодня в 21:24
Если ПСЖ очень жаль
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