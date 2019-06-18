Де Лигт окончательно отказал «Барселоне»

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт и его агент Мино Райола отклонили последнее предложение «Барселоны».
Изначально отказался Райола, после чего его поддержал и сам футболист. 19-летний де Лигт просил зарплату выше, чем у другого новичка каталонцев Френки де Йонга, мотивируя это тем, что у него есть предложения и от других топ-клубов.
У «Барселоны» было заключено предварительное соглашение с «Аяксом», однако де Лигт отказался переезжать в Каталонию, поскольку «Ювентус», ПСЖ и «Бавария» готовы платить ему больше.
По слухам, «сине-гранатовые» готовы были заплатить за игрока 75 млн евро. Самому футболисту предлагалась зарплата в размере 6 млн евро в год, что вдвое меньше, чем дает ПСЖ.
Так что Баварии явно нужен сильный защ в основу.
И у Юве так же. Основные защи старые. Кьелини ещё поиграет, а Бонуччи уже явно не успевает за молодыми резвыми противниками.
Так что Баварии явно нужен сильный защ в основу.
И у Юве так же. Основные защи старые. Кьелини ещё поиграет, а Бонуччи уже явно не успевает за молодыми резвыми противниками.
+ ротация хорошая, тот же Сильва два последних сезона только 2/3 матчей играет... а в связи с возрастом возможно ещё чуть реже будет выходить.
Так что всё норм будет в таком случае.
+ ротация хорошая, тот же Сильва два последних сезона только 2/3 матчей играет... а в связи с возрастом возможно ещё чуть реже будет выходить.
Так что всё норм будет в таком случае.
Как они собираються делить время между Сильвой, Маркиньосом ,Умтити и де Лигтом )
Как они собираються делить время между Сильвой, Маркиньосом ,Умтити и де Лигтом )
Не кто не хочет идти в балетный вальс((((
Не кто не хочет идти в балетный вальс((((
А вне работы......Париж всё же по-прикольней Барселоны и Мюнхена....))
А вне работы......Париж всё же по-прикольней Барселоны и Мюнхена....))