Бюджет «Спартака» на новый сезон составит 11 млрд рублей

«Спартак» утвердил бюджет на новый сезон. Общая сумма составит 11 млрд рублей, что практически на 3 млрд больше, чем было в прошлом году.
«Красно-белые» заняли пятое место по итогам минувшего сезона. Команда выступит в Лиге Европы, где начнет борьбу с квалификационных раундов.
Почему остальные вынуждены читать чушь, от которой уши вянут?
Что тут о футболе с их стороны?
Почему остальные вынуждены читать чушь, от которой уши вянут?
Что тут о футболе с их стороны?
Может, этих денег смехотворно мало.
Может, наоборот.
А умный и опытный журналист Соккера мог бы вообще составить нам перечень последних десятилетий, где слева потраченные Спартаком годовые бюджеты, справа годовые достижения и что-то вроде коэффициента эффективности в итоге.
Может, этих денег смехотворно мало.
Может, наоборот.
А умный и опытный журналист Соккера мог бы вообще составить нам перечень последних десятилетий, где слева потраченные Спартаком годовые бюджеты, справа годовые достижения и что-то вроде коэффициента эффективности в итоге.