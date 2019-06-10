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Бюджет «Спартака» на новый сезон составит 11 млрд рублей

сегодня, 14:25

«Спартак» утвердил бюджет на новый сезон. Общая сумма составит 11 млрд рублей, что практически на 3 млрд больше, чем было в прошлом году.

«Красно-белые» заняли пятое место по итогам минувшего сезона. Команда выступит в Лиге Европы, где начнет борьбу с квалификационных раундов.

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Все комментарии
VV V
VV V
   311 / 748
сегодня в 19:11
Не в свинью федуновский прекрасный корм, не в свинью......Гинер бы за 11 млрд сделал бы 11 Спартаков, а три из 11 Спартаков, как минимум, играли бы каждый год в Лиге Чемпионов !
makkie
makkie
   8 / 748
сегодня в 19:02
Уважаемая администрация, вы считаете нормальным засилие клонов на ветке?
Почему остальные вынуждены читать чушь, от которой уши вянут?
Что тут о футболе с их стороны?
Fleischjager
Fleischjager ответил ziborock
   407 / 748
сегодня в 18:46
Маркиза чего на больничном? Пятую точку лечит?!)))https://www.youtube.com/watch?v=JHMN2Hkc-10
и сколько же у тебя много лайков скоро педромена в кинопрокате перебьешь
Fleischjager
Fleischjager ответил ziborock
   407 / 748
сегодня в 18:33
Маркиза чего на больничном? Пятую точку лечит?!)))https://www.youtube.com/watch?v=JHMN2Hkc-10
ну ясно что все свиньи за гейропу кто их поимел тому и рады
Averoniy
Averoniy
   89 / 748
сегодня в 18:32
За такие огромные деньги так позорно играть, не мыслимо.
Valeleo
Valeleo
   30 / 748
сегодня в 18:28
Стыдно за свиней.
Принц тарасовский
Принц тарасовский ответил Гавроша
   29 / 748
сегодня в 18:23
На сколько же бензин подорожает?
У свиней совести не бывает.
А_я_иду_шагаю_по_Москве
А_я_иду_шагаю_по_Москве
сегодня в 18:20
Прежде чем оглашать такое, скажите сперва, какие задачи Спартаку ставятся перед сезоном.
Может, этих денег смехотворно мало.
Может, наоборот.
А умный и опытный журналист Соккера мог бы вообще составить нам перечень последних десятилетий, где слева потраченные Спартаком годовые бюджеты, справа годовые достижения и что-то вроде коэффициента эффективности в итоге.
13 RUS
13 RUS
   179 / 748
сегодня в 18:15
    Гавроша
    Гавроша
       106 / 748
    сегодня в 18:14
    На сколько же бензин подорожает?
    Ладожский
    Ладожский ответил Гавроша
       124 / 748
    сегодня в 18:13
    Похоже мазутные Зенит перегнали.
    Так фердун грабанул опять народ на заправке.
    Гавроша
    Гавроша
       106 / 748
    сегодня в 18:10
    Похоже мазутные Зенит перегнали.
    112910415
    112910415
       84 / 748
    сегодня в 18:06
    можно как-то жить
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
       606 / 748
    сегодня в 18:02
    Свинота опять не по игре тратит.
    Uskora
    Uskora
       410 / 748
    сегодня в 18:00
    Для клуба с таким низким рейтингом, это очень большая сумма.
    1 команда
    1 команда
       279 / 748
    сегодня в 17:56
      Nafnafik
      Nafnafik
         170 / 748
      сегодня в 17:53
      На пердив бабло запасают.
      Egorium
      Egorium
         192 / 748
      сегодня в 17:52
      Одной помады нужно на полтора миллиарда, нужно перед ПАОКом хорошо выглядеть девчонкам.
      обычный кукловод
      обычный кукловод
         278 / 748
      сегодня в 17:51
        oncha
        oncha
           236 / 748
        сегодня в 17:51
          Denkuz
          Denkuz
             232 / 748
          сегодня в 17:49
          Свиньи опять грабят народ.
          Abverin
          Abverin ответил Tahiti
             152 / 748
          сегодня в 17:48
          У Славнова опять пригорело :)
          Ты автарку женскую выбрало, чтобы показать , что ты поклонник гея Жиги?
          Sargent
          Sargent
             107 / 748
          сегодня в 17:47
          На одну постройку гей-трибуны у свиней уйдет почти половины, да и клоны помогут Казанского.
          Тарасобаня.
          Тарасобаня.
             66 / 748
          сегодня в 17:34
          У свиней что клоны, что команда, ни на что не способны.
          Brutalny
          Brutalny
             238 / 748
          сегодня в 17:33
          свиньям сколько ни дай, все опрозорят.
          владелец конюшни
          владелец конюшни
             104 / 748
          сегодня в 17:32
            ziborock
            ziborock ответил Гоша Тамбовский
               59 / 748
            сегодня в 17:27
            На одни наряды жиги сколько надо.
            Маркиза чего на больничном? Пятую точку лечит?!)))
            Tahiti
            Tahiti
               65 / 748
            сегодня в 17:27
            У Славнова опять пригорело :)
            Гоша Тамбовский
            Гоша Тамбовский
               77 / 748
            сегодня в 17:26
              Павел Амурский
              Павел Амурский
                 37 / 748
              сегодня в 17:25
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