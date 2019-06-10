Бюджет «Спартака» на новый сезон составит 11 млрд рублей

сегодня, 14:25

«Спартак» утвердил бюджет на новый сезон. Общая сумма составит 11 млрд рублей, что практически на 3 млрд больше, чем было в прошлом году.

«Красно-белые» заняли пятое место по итогам минувшего сезона. Команда выступит в Лиге Европы, где начнет борьбу с квалификационных раундов.