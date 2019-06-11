Forbes: «Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен в мире»

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
1. Лионель Месси («Барселона») – 127 миллионов долларов
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 109 миллионов
3. Неймар (ПСЖ) – 105 миллионов
4. Сауль Альварес (бокс) – 94 миллиона
5. Роджер Федерер (теннис) – 93,4 миллиона
6. Расселл Уилсон («Сиэтл», американский футбол) – 89,5 миллиона
7. Аарон Роджерс («Грин-Бэй», американский футбол) – 89,3 миллиона
8. Леброн Джеймс («Лейкерс», баскетбол) – 89 миллионов
9. Стефен Карри («Голден Стэйт», баскетбол) – 79,8 миллиона
10. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт», баскетбол) – 65,4 миллиона
Недавно журнал назвал топ-20 самых дорогих футбольных клубов мира в 2019 году.
Сегодня 19:08
А Флойд карьеру завершил чтоли? Вот только недавно избил японца и получил за это круглую сумму.
А ты знаешь кто это такой? Обычно боты этого не знают.
Сегодня 19:08
А Флойд карьеру завершил чтоли? Вот только недавно избил японца и получил за это круглую сумму.
А ты знаешь кто это такой? Обычно боты этого не знают.
и я буду в этом списке).
и я буду в этом списке).