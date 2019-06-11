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Forbes: «Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен в мире»

сегодня, 18:54

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. 

1. Лионель Месси («Барселона») – 127 миллионов долларов

2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 109 миллионов

3. Неймар (ПСЖ) – 105 миллионов 

4. Сауль Альварес (бокс) – 94 миллиона 

5. Роджер Федерер (теннис) – 93,4 миллиона

6. Расселл Уилсон («Сиэтл», американский футбол) – 89,5 миллиона

7. Аарон Роджерс («Грин-Бэй», американский футбол) – 89,3 миллиона 

8. Леброн Джеймс («Лейкерс», баскетбол) – 89 миллионов 

9. Стефен Карри («Голден Стэйт», баскетбол) – 79,8 миллиона

10. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт», баскетбол) – 65,4 миллиона

Недавно журнал назвал топ-20 самых дорогих футбольных клубов мира в 2019 году.

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Все комментарии
Бутсы
Бутсы ответил Михаил Славнов
   273 / 747
сегодня в 19:45
Ragnar_Lodbrok Сегодня 19:08 А Флойд карьеру завершил чтоли? Вот только недавно избил японца и получил за это круглую сумму. А ты знаешь кто это такой? Обычно боты этого не знают.
Сказал бот.
Alex12357
Alex12357 ответил Правдин Семён
   203 / 747
сегодня в 19:45
Кажется, Неймар не оправдывает вложения. Имхо.
Жаль твой карман ,ты из него платишь?
Alex12357
Alex12357 ответил Johnes
   203 / 747
сегодня в 19:44
Доход достойный Короля!
А кто Король?Король-это ПЕЛЕ,а все остальные это ПАЖИ!!!
Johnes
Johnes
сегодня в 19:42
Доход достойный Короля!
drug01
drug01
   85 / 747
сегодня в 19:38
Молодец так держать!
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   155 / 747
сегодня в 19:37
Неймар там лишний
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   115 / 747
сегодня в 19:36
    dimagas1
    dimagas1 ответил авито
       73 / 747
    сегодня в 19:28
    Месси и Овечкин лучшие спортсмены в мире!
    Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН лучший спортсмен и рекордсмен по всем наградам.
    No problem
    No problem
       63 / 747
    сегодня в 19:27
    С каждого по 10 лям в год на мой счёт,
    и я буду в этом списке).
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       107 / 747
    сегодня в 19:23
    Кажется, Неймар не оправдывает вложения. Имхо.
    авито
    авито
       427 / 747
    сегодня в 19:15
    Месси и Овечкин лучшие спортсмены в мире!
    Медив
    Медив
       82 / 747
    сегодня в 19:13
    Федор все еще шпилит в теннис? Епт...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 747
    сегодня в 19:10
    А чего это вечно хворый симулянт в тройке делает??? Раза в четыре как минимум можно зарплату снижать.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       156 / 747
    сегодня в 19:08
    А Флойд карьеру завершил чтоли? Вот только недавно избил японца и получил за это круглую сумму.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       211 / 747
    сегодня в 19:04
    это общая сумма за рекламы и прочее а не траты клубов на игрока.
    dimagas1
    dimagas1
       73 / 747
    сегодня в 18:58
    ААА,вот почему на Де Лигта бабла нет,но вы там держитесь)))
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