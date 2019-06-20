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Л. Мартинес: «Сыграли лучше, чем с Колумбией»

сегодня, 05:44
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Кубка Америки против Парагвая (1:1).

В начале матча мы забрали мяч себе. Затем соперник обратил в гол первую же свою атаку. Мы знали, как нужно отреагировать во втором тайме, и атаковали больше.

Думаю, рисунок нашей игры стал лучше по сравнению с первым матчем (Прим. - против Колумбии – 0:2).

Впереди у нас непростая и важная игра [против Катара]. Мы должны выходить в плей-офф, поэтому сделаем всё возможное, чтобы обеспечить выход в следующий этап.

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