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Фатма Самура назначена делегатом ФИФА по Африке

сегодня, 15:31

ФИФА и КАФ решили назначить генерального секретаря ФИФА Фатму Самуру генеральным делегатом ФИФА в Африке на шестимесячный период, с 1 августа 2019 по 31 января 2020 года. Он может быть продлен с предварительного согласия обеих сторон.

Поможет госпоже Самуре группа экспертов, которые будут тесно сотрудничать с президентом Ахмад Ахмадом, который обвиняется в коррупции и домогательствах, по ряду тем, в том числе:

- надзор за оперативным управлением КАФ, включая административные и управленческие процедуры;

- эффективная и профессиональная организация всех соревнований КАФ;

- рост и развитие футбола во всех странах и регионах КАФ.

Напомним, что завтра, 21 июня, в Египте стартует Кубок Африканских Наций.

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