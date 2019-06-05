ФИФА упростила процедуру переизбрания главы организации

сегодня, 11:25

Конгресс ФИФА принял поправки в устав организации, которые позволяют упростить процедуру голосования на выборах президента организации, если на пост претендует только один кандидат.

Решение связано с тем, что на пост главы ФИФА претендует один кандидат - действующий президент организации Джанни Инфантино. Теперь он может быть переизбран на пост президента ФИФА не письменным голосованием, а путем аккламации (упрощенного порядка принятия решения на основе реакции участников).