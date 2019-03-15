В ФИФА утвердили новый формат клубного чемпионата мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация сегодня утвердила новый формат клубного чемпионата мира.

Сегодня на совете ФИФА мы приняли несколько важных решений, но одно - особенное. Клубный чемпионат мира - важное событие в мировом футболе, и я очень счастлив объявить, что совет принял решение с 2021 года проводить турнир в новом формате, подразумевающем расширение числа участников до 24 команд.

В 2021 году мы посмотрим, как это работает. Мы воспользуемся окном, предназначенным для Кубка Конфедераций в середине лета, чтобы протестировать формат. А дальше будем смотреть, как эта система будет работать.