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В ФИФА утвердили новый формат клубного чемпионата мира

вчера, 20:04

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация сегодня утвердила новый формат клубного чемпионата мира.

Сегодня на совете ФИФА мы приняли несколько важных решений, но одно - особенное. Клубный чемпионат мира - важное событие в мировом футболе, и я очень счастлив объявить, что совет принял решение с 2021 года проводить турнир в новом формате, подразумевающем расширение числа участников до 24 команд.

В 2021 году мы посмотрим, как это работает. Мы воспользуемся окном, предназначенным для Кубка Конфедераций в середине лета, чтобы протестировать формат. А дальше будем смотреть, как эта система будет работать.

Напомним, что теперь турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре, команды будут поделены на восемь групп по три участника, в плей-офф выйдут победители групп. Половина участников будет представлять Европу. При этом топ-клубы Старого Света выступили против такого формата.

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Гавроша
Гавроша
   77 / 1082
сегодня в 00:32
Ради денег фифа пойдет на все, даже на ЧМ в катаре.
cevin cigan
cevin cigan
   50 / 1082
вчера в 21:25
Эх мл.....раньше смотришь Межконтинентальный Кубок в Японии(TOYOTA CUP),где играют победитель Кубка Чемпионов и победитель Кубка Либертадорес-вот где была заруба! Там Южно-Американцы давали "прикурить" богатеям Европы! На этих финалах зажигались звёзды мирового масштаба......а сейчас? Один Реал,уже три подряд "дёрнул" этот непонятный клубный ЧМ. Последний финал должен был стать "изюменкой" Ривер Плейт-Реал.....но арги сдулись в каком то отстойном полуфинале...вообщем "шляпа",а не турнир!!!!
Морозовский
Морозовский ответил Великий Князь
   7 / 1082
вчера в 21:23
Кому он нужен?
*зЕНЕ"! Лигу Чемпионов взяли - нужен новый вызов!
cevin cigan
cevin cigan ответил За адекватность
   50 / 1082
вчера в 21:10
ФИФА. Если первый розыгрыш удастся ( по доходам), то в следующем 48 клубов будет, или 64, ну для расширения клубной географии, а то клубы Фиджи, Никарагуа и Лесото расстроятся и.т.п.
А мои пацаны со двора?????
dimagas1
dimagas1
   267 / 1082
вчера в 21:00
Сомнительно что кто-то будет смотреть игру команд условно с Бахрейна против Австралии.
3ton
3ton
   260 / 1082
вчера в 20:45
Лучше бы второй групповой этап вернули в ЛЧ
NOVA
NOVA
   357 / 1082
вчера в 20:43
а почему раз в четыре года? можно раз в два года когда нету ни Евро ни ЧМ!!
40175219386
40175219386 ответил Великий Князь
   63 / 1082
вчера в 20:40
Кому он нужен?
кроме самой ФИФА никому)
За адекватность
За адекватность ответил Великий Князь
   59 / 1082
вчера в 20:40
Кому он нужен?
ФИФА. Если первый розыгрыш удастся ( по доходам), то в следующем 48 клубов будет, или 64, ну для расширения клубной географии, а то клубы Фиджи, Никарагуа и Лесото расстроятся и.т.п.
ДСА
ДСА
   255 / 1082
вчера в 20:15
Мордой ткнули богатеев в новый турнир.
Великий Князь
Великий Князь
   38 / 1082
вчера в 20:10
Кому он нужен?
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   49 / 1082
вчера в 20:08
дык если основные клубы против,как могли его утвердить?
пропущена глава
pavkur
pavkur
   42 / 1082
вчера в 20:07
Не нужный никому чемпионат.
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