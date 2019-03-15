В ФИФА утвердили новый формат клубного чемпионата мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация сегодня утвердила новый формат клубного чемпионата мира.
Сегодня на совете ФИФА мы приняли несколько важных решений, но одно - особенное. Клубный чемпионат мира - важное событие в мировом футболе, и я очень счастлив объявить, что совет принял решение с 2021 года проводить турнир в новом формате, подразумевающем расширение числа участников до 24 команд.
В 2021 году мы посмотрим, как это работает. Мы воспользуемся окном, предназначенным для Кубка Конфедераций в середине лета, чтобы протестировать формат. А дальше будем смотреть, как эта система будет работать.
Напомним, что теперь турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре, команды будут поделены на восемь групп по три участника, в плей-офф выйдут победители групп. Половина участников будет представлять Европу. При этом топ-клубы Старого Света выступили против такого формата.
пропущена глава
пропущена глава