ГлавнаяНовости

Медицинский штаб ЦСКА пополнили два специалиста

сегодня, 19:15

ЦСКА объявил о пополнении в медицинском штабе команды.

К «армейцам» присоединился доктор Сергей Владимирович Ионкин, который ранее работал в хоккейном клубе «Торпедо» (Нижний Новгород), Федерации хоккея России и Федерации регби России.

Также работу в московском клубе получил физиотерапевт Павел Александрович Гревцов, ранее работавший в волейбольных клубах «Урал» и «Зенит» (Казань), а также в Федерации волейбола России.

Напомним, в июне бывший физиотерапевт «Ливерпуля» и «Реала» получил работу в «Зените».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Дижон» объявил о назначении нового главного тренера
Сегодня, 18:59 ФотоКомментарии1
ОфициальноБеллами получил тренерскую работу в «Андерлехте»
Сегодня, 17:39 ФотоКомментарии0
ОфициальноМархель стал новым главным тренером сборной Беларуси
Сегодня, 14:28 Комментарии0
ОфициальноВ «Рубине» будет работать испанский тренер
Сегодня, 11:48 ФотоКомментарии3
Официально«Милан» объявил о назначении Джампаоло
Вчера, 20:52 Комментарии15
ОфициальноРоберт Морено сменил Луиса Энрике у руля сборной Испании
Вчера, 17:33 Комментарии23
Обсудить
Все комментарии
Великий Государь
Великий Государь
сегодня в 19:21
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100