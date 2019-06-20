Медицинский штаб ЦСКА пополнили два специалиста

сегодня, 19:15

ЦСКА объявил о пополнении в медицинском штабе команды.

К «армейцам» присоединился доктор Сергей Владимирович Ионкин, который ранее работал в хоккейном клубе «Торпедо» (Нижний Новгород), Федерации хоккея России и Федерации регби России.

Также работу в московском клубе получил физиотерапевт Павел Александрович Гревцов, ранее работавший в волейбольных клубах «Урал» и «Зенит» (Казань), а также в Федерации волейбола России.

Напомним, в июне бывший физиотерапевт «Ливерпуля» и «Реала» получил работу в «Зените».