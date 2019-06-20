Агент: «Влашич изначально хотел остаться в ЦСКА»

сегодня, 19:20

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА , прокомментировал подписание его клиентом пятилетнего контракта с «армейцами».

ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона».

– Вы довольны сделкой?

– Естественно. Я думаю, все рады – и Никола, и клуб, и болельщики.

– Решение остаться в ЦСКА было трудным решением?

– Совсем нет. Он молодой игрок, я его агент. Обсуждать детали, вести переговоры – моя прямая забота. Никола же был травмирован в конце сезона – он должен был восстановиться, подготовиться к Евро среди игроков до 21 года, который проходит в Италии. Его задача – быть готовым на сто процентов и показывать свою лучшую игру, а не думать о трансфере. Поэтому для него не было ничего тяжелого. ЦСКА всегда был для Николы очень хорошим вариантом – с самого начала ему нравилась Москва, он уважает тренера, партнеров по команде, болельщиков. Это был легкий выбор для нас.

– Он изначально хотел остаться в ЦСКА ?

– Да, конечно. Если бы не хотел, не подписал бы контракт. Особенно так рано – сегодня только 20 июня, много клубов готовы были вести переговоры и дальше.