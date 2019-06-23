«Спартак» проявляет интерес к голкиперу «Ромы»

+ Влашич и Вильена. Рекордные покупки российских клубов Не успел закончиться июнь, а ЦСКА и «Краснодар» побили свои трансферные рекорды.

Нигерийский форвард для «Зенита» Дзюба и Азмун хороши, Дриусси пока не уехал, но «Соккер.ру» понимает желание

Трансфер Влашича оплатят Чалов и Фернандес? Бабаев недавно исключал, что ЦСКА обновит трансферный рекорд – не хватало денег,

Как «Спартак» отдадут фанатам Владелец «Спартака» Леонид Федун заскучал в межсезонье и решил взорвать