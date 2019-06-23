«Спартак» проявляет интерес к голкиперу «Ромы»

Голкипер молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли может перейти в «Спартак». Клубы ведут переговоры по трансферу 20-летнего вратаря.
Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к полузащитнику «Эмполи» и сборной Алжира.
Голкипер молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли может перейти в «Спартак». Клубы ведут переговоры по трансферу 20-летнего вратаря.
Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к полузащитнику «Эмполи» и сборной Алжира.
Федун наверное хочет решить проблему в обороне кардинально, выпустив сразу одиннадцать вратарей, ну или хотя бы семь.
Федун наверное хочет решить проблему в обороне кардинально, выпустив сразу одиннадцать вратарей, ну или хотя бы семь.
Спартаку вратарей мало ???
Максименко
Селихов
Шитов
Поплавченков
Ребров
Терёшкин
Своих Митрюшкиных пораздавали.....теперь за миллионы ездят по Италиям вратарей ищут....))))))))
Спартаку вратарей мало ???
Максименко
Селихов
Шитов
Поплавченков
Ребров
Терёшкин
Своих Митрюшкиных пораздавали.....теперь за миллионы ездят по Италиям вратарей ищут....))))))))