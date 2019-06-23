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«Спартак» проявляет интерес к голкиперу «Ромы»

сегодня, 19:56

Голкипер молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли может перейти в «Спартак». Клубы ведут переговоры по трансферу 20-летнего вратаря.

Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к полузащитнику «Эмполи» и сборной Алжира.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил Принц тарасовский
   18 / 671
сегодня в 20:26
Свиньи вратарей со всего мира скупать решили, будет команда вратарей.
Я вот тоже об этом же подумал!
Федун наверное хочет решить проблему в обороне кардинально, выпустив сразу одиннадцать вратарей, ну или хотя бы семь.

Павел Амурский
Павел Амурский
   70 / 671
сегодня в 20:19
В Роме еще не смеялись?
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   43 / 671
сегодня в 20:18
Свиньи вратарей со всего мира скупать решили, будет команда вратарей.
волгодон 2
волгодон 2 ответил За адекватность
сегодня в 20:17
При наличии Селихова самая проблемная позиция, 20-летний вратарь из Италии усилит, "охотно верю". Новость была про Яниса Хаджи, пользы больше было бы. ИМХО.
ты за спартак топишь?
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 671
сегодня в 20:12
Пятым будет???
За адекватность
За адекватность
   22 / 671
сегодня в 20:10
При наличии Селихова самая проблемная позиция, 20-летний вратарь из Италии усилит, "охотно верю". Новость была про Яниса Хаджи, пользы больше было бы. ИМХО.
волгодон 2
волгодон 2 ответил parallels
сегодня в 20:09
ворота спартака - это такая масштабная дырка, что даже дезеув в шоке!
ромбовидная дырка+2 зацелованные штанги..надо что-то предпринимать)
parallels
parallels
   16 / 671
сегодня в 20:04
ворота спартака - это такая масштабная дырка, что даже дезеув в шоке!
Питер Ман
Питер Ман ответил Jeck Denielse
   37 / 671
сегодня в 20:03
А как же Гильерме ???...не обидится..??? Спартаку вратарей мало ??? Максименко Селихов Шитов Поплавченков Ребров Терёшкин Своих Митрюшкиных пораздавали.....теперь за миллионы ездят по Италиям вратарей ищут....))))))))
Гильерме видимо одумался и отказался, теперь в Тарасовке истерика, вытаются хоть кого-то заманить
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 671
сегодня в 19:59
А как же Гильерме ???...не обидится..???

Спартаку вратарей мало ???
Максименко
Селихов
Шитов
Поплавченков
Ребров
Терёшкин

Своих Митрюшкиных пораздавали.....теперь за миллионы ездят по Италиям вратарей ищут....))))))))
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