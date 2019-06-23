Форвард «Ювентуса» может перейти в «Лацио»

сегодня, 17:51

Нападающий «Ювентуса» может перебраться в Рим.

Ожидается, что 33-летний футболист покинет клуб этим летом, поскольку он не вписывается в схему нового тренера Маурицио Сарри, который хочет использовать на месте центрального нападающего Криштиану Роналду, а не хорвата

Сегодня появились слухи о том, что игрок может перебраться в «Лацио». Основной проблемой для трансфера станет зарплата Манджукича, которая составляет 4 млн евро в год. Контракт же нападающего с туринцами действует до лета 2021 года.