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Форвард «Ювентуса» может перейти в «Лацио»

сегодня, 17:51

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может перебраться в Рим. 

Ожидается, что 33-летний футболист покинет клуб этим летом, поскольку он не вписывается в схему нового тренера Маурицио Сарри, который хочет использовать на месте центрального нападающего Криштиану Роналду, а не хорвата

Сегодня появились слухи о том, что игрок может перебраться в «Лацио». Основной проблемой для трансфера станет зарплата Манджукича, которая составляет 4 млн евро в год. Контракт же нападающего с туринцами действует до лета 2021 года.

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Все комментарии
spartach091
spartach091
   71 / 671
сегодня в 18:57
Только продлили контракт жн
cska plus
cska plus
   4 / 671
сегодня в 17:53
Манджукича могут ещё куда пригласить.
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