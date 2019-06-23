«Интер» готов заплатить за Лукаку 60 млн евро

«Интер» продолжает переговоры с МЮ по поводу трансфера форварда англичан Ромелу Лукаку.
Сообщается, что итальянцы готовы заплатить за игрока 60 млн евро, но миланцы хотят получить 85 млн. Эту проблему можно было бы решить, отправив в обратном направлении нападающего «нерадзурри» Мауро Икарди, то тот не собирается переходить в МЮ.
"...в обратном направлении нападающего «нерадзурри» Мауро Икарди, то тот не собирается переходить..."
"...в обратном направлении нападающего «нерадзурри» Мауро Икарди, то тот не собирается переходить..."
Это как понимать, миланцы хотят Лукаку и ещё 85 млн.?
Это как понимать, миланцы хотят Лукаку и ещё 85 млн.?