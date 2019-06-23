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«Интер» готов заплатить за Лукаку 60 млн евро

сегодня, 17:28

«Интер» продолжает переговоры с МЮ по поводу трансфера форварда англичан Ромелу Лукаку.

Сообщается, что итальянцы готовы заплатить за игрока 60 млн евро, но миланцы хотят получить 85 млн. Эту проблему можно было бы решить, отправив в обратном направлении нападающего «нерадзурри» Мауро Икарди, то тот не собирается переходить в МЮ

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Все комментарии
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   155 / 671
сегодня в 18:57
Конте, забери Бэйла, васкеса.
galem72
galem72
   182 / 671
сегодня в 18:51
"...итальянцы готовы заплатить за игрока 60 млн евро, но миланцы хотят получить 85 млн..."

"...в обратном направлении нападающего «нерадзурри» Мауро Икарди, то тот не собирается переходить..."
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   129 / 671
сегодня в 18:51
Маловато. Хотя бы по ляму за килограмм живого веса.
Bavaria_M
Bavaria_M
   134 / 671
сегодня в 18:48
Вудворд дурак если не согласится
Red_team
Red_team
   349 / 671
сегодня в 18:31
С Интера нужно драть 3 шкуры и еще одну до кучи, прям как макаронники с Перишичем с МЮ драли. МЮ еще мало просит, я бы сотку в студию заказал
anyway
anyway ответил Tommy Lee
   231 / 671
сегодня в 18:21
"Сообщается, что итальянцы готовы заплатить за игрока 60 млн евро, но миланцы хотят получить 85 млн." Это как понимать, миланцы хотят Лукаку и ещё 85 млн.?
просто соккер настолько скатился, что даже новость не могут нормально перепечатать)
Tommy Lee
Tommy Lee
   179 / 671
сегодня в 18:15
"Сообщается, что итальянцы готовы заплатить за игрока 60 млн евро, но миланцы хотят получить 85 млн."

Это как понимать, миланцы хотят Лукаку и ещё 85 млн.?
cska plus
cska plus
   4 / 671
сегодня в 18:00
Дороговато конечно.
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   191 / 671
сегодня в 17:42
Много.
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