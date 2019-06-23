«Барселона» вступила в переговоры с ПСЖ по Неймару

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«Барселона» начала переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара, сообщает Telefoot. Парижане готовы обсудить возможное возвращение бразильца в каталонский клуб, но при этом в ПСЖ уточнили, что трансфер Неймара будет стоит больших денег.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отдать за Неймара 100 миллионов евро и Филиппе Коутиньо.