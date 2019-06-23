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«Барселона» вступила в переговоры с ПСЖ по Неймару

сегодня, 17:41

«Барселона» начала переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара, сообщает Telefoot. Парижане готовы обсудить возможное возвращение бразильца в каталонский клуб, но при этом в ПСЖ уточнили, что трансфер Неймара будет стоит больших денег.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отдать за Неймара 100 миллионов евро и Филиппе Коутиньо.

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dimagas1
dimagas1 ответил ALBA BARCELONA 21
   99 / 671
сегодня в 19:00
Ничему нельзя верить,ложь каждый день.
Ближе к Августу думаю все решится.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   155 / 671
сегодня в 18:55
мда Уж. Деньги, вырученные за Неймара, потратить бездарно. Теперь ещё и обратно его возвращать. Конечно, я рад возращению сильнейшего трио в истории, но ребята, Зидан вернулся, значит лч пока никому не видать.
Van Vanovich
Van Vanovich ответил волгoдoн
   322 / 671
сегодня в 18:41
Еще больший зашквар то топить за Ливерпуль с одного аккаунта и за черкизон со второго. Тебе вообще удобнее всех) Не удивлюсь,если у тебя плакат Кристины висит в детской)
)))
АС35
АС35
   2 / 671
сегодня в 18:34
«Барселона» готова отдать за Неймара 100 миллионов евро и Филиппе Коутиньо.

Купить Коутиньо, отдать Коутиньо, Барселона снова начинает барыжничать.
cevin cigan
cevin cigan
   28 / 671
сегодня в 18:19
    Принц тарасовский
    Принц тарасовский
       43 / 671
    сегодня в 18:13
    Еще один бесконечный сериал.
    волгoдoн
    волгoдoн ответил Y.N.W.A.
       301 / 671
    сегодня в 18:02
    Если переход состоиться, это будет зашкваром, что для клуба, что для игрока.
      ДСА
      ДСА
         92 / 671
      сегодня в 17:59
      Хотят по дешёвке взять.
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A.
         127 / 671
      сегодня в 17:57
      Если переход состоиться, это будет зашкваром, что для клуба, что для игрока.
      cska plus
      cska plus
         4 / 671
      сегодня в 17:57
      В итоге купят плаксу за копейки.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
         115 / 671
      сегодня в 17:50
      Ничему нельзя верить,ложь каждый день.
      волгoдoн
      волгoдoн
         301 / 671
      сегодня в 17:49
      Я бы не стал,принципиально..
      И вообще Коутиньо использовать как разменную монету в высшей степени некрасиво.
      GreeM
      GreeM
         39 / 671
      сегодня в 17:47
      Всё таки пошли на переговоры против воли болельщиков.
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