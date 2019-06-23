«Барселона» вступила в переговоры с ПСЖ по Неймару

«Барселона» начала переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара, сообщает Telefoot. Парижане готовы обсудить возможное возвращение бразильца в каталонский клуб, но при этом в ПСЖ уточнили, что трансфер Неймара будет стоит больших денег.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отдать за Неймара 100 миллионов евро и Филиппе Коутиньо.
Купить Коутиньо, отдать Коутиньо, Барселона снова начинает барыжничать.
Купить Коутиньо, отдать Коутиньо, Барселона снова начинает барыжничать.
Не удивлюсь,если у тебя плакат Кристины висит в детской)
Не удивлюсь,если у тебя плакат Кристины висит в детской)
И вообще Коутиньо использовать как разменную монету в высшей степени некрасиво.
И вообще Коутиньо использовать как разменную монету в высшей степени некрасиво.