Мирзов: «За победу над „Спартаком“ получили хорошие премиальные»

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов признался, что команда получила хорошие премиальные за победу над «Спартаком» в матче национального первенства.
Мы и «Зенит» обыграли, и ЦСКА, и «Локомотив». Почему мы должны кого-то бояться?.. За победу над «Спартаком» премиальные заплатили хорошие. Сколько — наше внутреннее дело.
За победу над Спартаком повышенные премиальные платят
А бомжи с кабылами так.... спарринг партнеры))))
За победу над Спартаком повышенные премиальные платят
А бомжи с кабылами так.... спарринг партнеры))))
У Спартака 9 поражений в сезоне.....проиграна почти треть всех матчей....
Пора бы переставать за победу над ними повышенные премиальные давать....)))
У Спартака 9 поражений в сезоне.....проиграна почти треть всех матчей....
Пора бы переставать за победу над ними повышенные премиальные давать....)))