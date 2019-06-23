Мирзов: «За победу над „Спартаком“ получили хорошие премиальные»

Полузащитник «Арсенала» признался, что команда получила хорошие премиальные за победу над «Спартаком» в матче национального первенства.

Мы и «Зенит» обыграли, и ЦСКА , и «Локомотив». Почему мы должны кого-то бояться?.. За победу над «Спартаком» премиальные заплатили хорошие. Сколько — наше внутреннее дело.