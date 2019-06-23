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Мирзов: «За победу над „Спартаком“ получили хорошие премиальные»

сегодня, 20:06
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Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов признался, что команда получила хорошие премиальные за победу над «Спартаком» в матче национального первенства.

Мы и «Зенит» обыграли, и ЦСКА, и «Локомотив». Почему мы должны кого-то бояться?.. За победу над «Спартаком» премиальные заплатили хорошие. Сколько — наше внутреннее дело.

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Все комментарии
МКС
МКС
   119 / 671
сегодня в 20:27
Классно Арсенал зеню с цыской троллит

За победу над Спартаком повышенные премиальные платят

А бомжи с кабылами так.... спарринг партнеры))))
Чингачгук
Чингачгук
   81 / 671
сегодня в 20:22
Скоро победа над спартаком будет для любого клуба рядовым случаем.
No pupsiks
No pupsiks
   30 / 671
сегодня в 20:17
Зенит, ЦСКА и Локомотив еще понятно, а спартак то причем, клуб-середняк, довольно слабый.
drug01
drug01
   84 / 671
сегодня в 20:11
Это хорошо!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 671
сегодня в 20:11
Какие премиальные......

У Спартака 9 поражений в сезоне.....проиграна почти треть всех матчей....

Пора бы переставать за победу над ними повышенные премиальные давать....)))
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