«Динамо» рассталось с Козловым

сегодня, 16:00

Защитник покидает «Динамо» в связи с завершением срока действия контракта.

Футболист пополнил состав «бело-голубых» в феврале 2014 года. С того момента он провел за клуб 115 матчей и забил 7 голов.

«Мы благодарим Алексея за профессионализм, трудолюбие и самоотверженную игру, которую он демонстрировал в составе „Динамо“. И, конечно, мы всегда будем помнить твой шикарный гол в ворота бельгийского „Андерлехта“ в плей-офф Лиги Европы. Желаем тебе удачи и успехов в дальнейшей карьере!» - отмечает пресс-служба динамовцев.

Напомним, что «Динамо» сегодня продлило контракт с тремя защитниками.