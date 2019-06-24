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«Динамо» рассталось с Козловым

сегодня, 16:00

Защитник Алексей Козлов покидает «Динамо» в связи с завершением срока действия контракта.

Футболист пополнил состав «бело-голубых» в феврале 2014 года. С того момента он провел за клуб 115 матчей и забил 7 голов.

«Мы благодарим Алексея за профессионализм, трудолюбие и самоотверженную игру, которую он демонстрировал в составе „Динамо“. И, конечно, мы всегда будем помнить твой шикарный гол в ворота бельгийского „Андерлехта“ в плей-офф Лиги Европы. Желаем тебе удачи и успехов в дальнейшей карьере!» - отмечает пресс-служба динамовцев.

Напомним, что «Динамо» сегодня продлило контракт с тремя защитниками.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 656
сегодня в 17:10
Хоть здесь сообразили.
Mangur
Mangur
   423 / 656
сегодня в 16:25
Спасибо за игру и Удачи.
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