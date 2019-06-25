Паршивлюк: «„Ростов“, спасибо за всё!»

Бывший защитник «Ростова» попрощался с клубом. Вчера футболист перешел в «Динамо».

730 дней, столько я и моя семья провели в Ростове. Когда я переходил в «Ростов», даже не мог представить, что настолько быстро адаптируюсь в команде, здесь я познакомился с людьми, которые стали моими друзьями. Этот город и клуб по-настоящему стал для моей семьи вторым домом, и это не пустые слова.

Невероятная атмосфера, которая царит на «Ростов Арене» навсегда останется у меня в памяти. Время, проведенное в Ростове-на-Дону, было одним из лучших в моей карьере. Желаю Ростову новых побед, а болельщикам быть верными всегда. «Ростов», спасибо за всё!