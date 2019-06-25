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Паршивлюк: «„Ростов“, спасибо за всё!»

сегодня, 12:17

Бывший защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк попрощался с клубом. Вчера футболист перешел в «Динамо».

730 дней, столько я и моя семья провели в Ростове. Когда я переходил в «Ростов», даже не мог представить, что настолько быстро адаптируюсь в команде, здесь я познакомился с людьми, которые стали моими друзьями. Этот город и клуб по-настоящему стал для моей семьи вторым домом, и это не пустые слова.

Невероятная атмосфера, которая царит на «Ростов Арене» навсегда останется у меня в памяти. Время, проведенное в Ростове-на-Дону, было одним из лучших в моей карьере. Желаю Ростову новых побед, а болельщикам быть верными всегда. «Ростов», спасибо за всё!

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   53 / 660
сегодня в 13:09
И тебе всего хорошего и большое спасибо - ты пришел в трудный час и помог нашему клубу, а дончаки хорошее помнят...
cska plus
cska plus
   3 / 660
сегодня в 12:50
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