Лунёв: «Недавно опять проиграл Дзюбе в карты. Теперь жду наказания»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв признался, что постоянно проигрывает своему одноклубнику в азартные игры.

Это правда, недавно опять ему во всё проиграл. Не идет у меня с ним. Буду кувыркаться? Не знаю еще пока своего наказания, жду.

Раньше я его обыгрывал. Баланс, правда, не 50 на 50, последний раз выиграл 2 из 6 игр. Артем начал сразу со своих козырных игр. Одна зависела чисто от фарта, вторая – та, где он явно сильнее. Игра в дурака. Он начал в подкидного, причем, по своей системе, я еще не перестроился…

На Дзюбу удобно выбивать мяч во время игры? Кайф! (Смеется.) Но это самое простое. На него выбил, он цепляется. Хорошо, что у нас есть такой нападающий, через которого можно выходить в трудной ситуации, это для любой команды большой плюс.