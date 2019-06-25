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Лунёв: «Недавно опять проиграл Дзюбе в карты. Теперь жду наказания»

сегодня, 10:25

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв признался, что постоянно проигрывает своему одноклубнику Артёму Дзюбе в азартные игры.

Это правда, недавно опять ему во всё проиграл. Не идет у меня с ним. Буду кувыркаться? Не знаю еще пока своего наказания, жду.

Раньше я его обыгрывал. Баланс, правда, не 50 на 50, последний раз выиграл 2 из 6 игр. Артем начал сразу со своих козырных игр. Одна зависела чисто от фарта, вторая – та, где он явно сильнее. Игра в дурака. Он начал в подкидного, причем, по своей системе, я еще не перестроился…

На Дзюбу удобно выбивать мяч во время игры? Кайф! (Смеется.) Но это самое простое. На него выбил, он цепляется. Хорошо, что у нас есть такой нападающий, через которого можно выходить в трудной ситуации, это для любой команды большой плюс.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 658
сегодня в 11:56
Не кувыркаться а кукарекать.
112910415
112910415
   66 / 658
сегодня в 11:52
нормальные ребята, умненькие
кто-то из них, я слышал, когда-то читал какую-то книжку ... или видел
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   380 / 658
сегодня в 11:28
Срамотища
rubinovyi2
rubinovyi2
   108 / 658
сегодня в 11:22
LOpp
LOpp
   9 / 658
сегодня в 11:09
Артем пока выбирает орудие наказания.
STVA 1
STVA 1
   32 / 658
сегодня в 10:59
Придется напиться по ходу ...
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   196 / 658
сегодня в 10:53
после очередного проигрыша в карты и наказания Молло ушел из клуба.
Faustello
Faustello
   6 / 658
сегодня в 10:35
Из характеристики:
Любит выпить и подебоширить, часто проигрывается в карты...
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