Эрнани: «Лоди очень хорош и как защитник, и как созидатель»

Хавбек «Зенита» Эрнани оценил игровые навыки защитника «Атлетико Паранаэнсе» , которого слухи связывают с переходом в петербургский клуб.

Я не играл с Ренаном Лоди в «Атлетико Паранаэнсе», зато мы вместе росли. Знаем друг друга с детства, крепко дружили. Я старше его на четыре года, но мы тренировались в одной академии в командах разных возрастов. Наши комнаты были рядом. Он приходил на мои игры, а я на его. Считаю, Ренан Лоди очень хорош и как защитник, и как созидатель.

Он как минимум в два раза дороже, чем Айртон Лукас из „Спартака“? Мне кажется, это вопрос того, как руководители клубов оценивают игроков. Во «Флуминенсе» назначили свою цену за Айртона Лукаса, в «Атлетико Паранаэнсе» хотят свою за Ренана Лоди. Значит, по их мнению, Ренан Лоди настолько сильнее Айртона Лукаса. На мой взгляд, Ренан Лоди – более атакующий игрок. Он очень хорошо поддерживает атаку, играет в пас, совершает отличные кроссы в штрафную. Поэтому многие большие клубы хотят купить моего друга.